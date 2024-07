Previsioni Meteo Barcellona Pozzo di Gotto: il bollettino per domani venerdì 26 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 26 Luglio a Barcellona Pozzo di Gotto indicano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con un cielo sereno per la maggior parte del tempo. Le temperature si manterranno elevate, con valori che oscilleranno tra i +25,1°C e i +30,2°C.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno con temperature in aumento fino a raggiungere i +30,1°C verso mezzogiorno. La velocità del vento sarà leggera, con brezze provenienti dal Nord Est. L’umidità si attesterà intorno al 59-61%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1012hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno invariate, con cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai +30°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma si manterrà comunque su livelli moderati, con brezze che soffieranno sempre dal Nord Est.

In serata, il cielo resterà sereno con temperature in lieve calo, ma comunque piacevoli, intorno ai +26,2°C. La velocità del vento diminuirà leggermente, provenendo da Ovest – Sud Ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venerdì 26 Luglio a Barcellona Pozzo di Gotto prevedono una giornata estiva con condizioni meteo ideali per godersi il sole e il mare. Le temperature piacevoli e la scarsa presenza di nuvole renderanno l’atmosfera perfetta per trascorrere del tempo all’aperto. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno su valori simili.

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.2° perc. +25.6° Assenti 1 S max 4.4 Ostro 71 % 1010 hPa 4 cielo sereno +25.1° perc. +25.5° Assenti 1.9 S max 4.1 Ostro 67 % 1011 hPa 7 cielo sereno +28.5° perc. +30.1° Assenti 5.9 NE max 5.3 Grecale 59 % 1012 hPa 10 cielo sereno +29.5° perc. +31.5° Assenti 11.8 NE max 11.8 Grecale 58 % 1012 hPa 13 cielo sereno +30.2° perc. +32.9° Assenti 12.9 NE max 13.9 Grecale 59 % 1012 hPa 16 cielo sereno +29.7° perc. +32.5° Assenti 10 NE max 12.4 Grecale 61 % 1012 hPa 19 cielo sereno +27.2° perc. +29.5° Assenti 4.9 ENE max 7.2 Grecale 73 % 1013 hPa 22 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 6.2 OSO max 5.9 Libeccio 77 % 1014 hPa

