Previsioni Meteo Belluno: tutti i dettagli per domani sabato 20 luglio

MeteoWeb

Sabato 20 Luglio a Belluno si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche mutevoli. Le previsioni del tempo indicano un inizio di giornata con piogge leggere e cielo coperto, con temperature che si aggirano intorno ai +18,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 100% durante la notte e le prime ore del mattino, con precipitazioni che potrebbero raggiungere i 0.6mm all’alba.

Man mano che la mattina avanza, la pioggia tenderà a diminuire, lasciando spazio a un cielo ancora coperto ma con una diminuzione della copertura nuvolosa al 70%. Le temperature saliranno leggermente, attestandosi intorno ai +21,2°C verso le 09:00. La probabilità di precipitazioni si manterrà alta, con una leggera pioviggine che potrebbe interessare la zona.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto ma le precipitazioni diminuiranno ulteriormente, con la copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 52%. Le temperature massime saranno di circa +26,8°C verso le 14:00, con una sensazione termica di +27,5°C. La probabilità di pioggia sarà bassa, intorno al 13%, e l’umidità si manterrà intorno al 58%.

Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si libererà dalle nuvole, lasciando spazio a schiarite e a un cielo sereno. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai +19,5°C verso le 21:00. La probabilità di precipitazioni sarà bassissima, intorno al 5%, e l’umidità si manterrà costante intorno al 92%.

In conclusione, Sabato 20 Luglio a Belluno si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche nel corso della giornata, con un progressivo aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni del vento, che potrebbe soffiare con raffiche fino a 18,1km/h durante la notte. Per restare aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Belluno, vi invitiamo a consultare fonti ufficiali e canali meteorologici affidabili.

Tutti i dati meteo di Sabato 20 Luglio a Belluno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +18.5° perc. +18.8° 0.43 mm 10.2 NNO max 14.4 Maestrale 93 % 1015 hPa 4 pioggia leggera +18.6° perc. +19° 0.6 mm 9.6 N max 12.7 Tramontana 93 % 1014 hPa 7 cielo coperto +20.5° perc. +20.9° prob. 32 % 7.3 NNE max 11.7 Grecale 88 % 1014 hPa 10 pioggia leggera +21.8° perc. +22.1° 0.16 mm 5.3 NE max 8 Grecale 80 % 1014 hPa 13 cielo coperto +25.8° perc. +26° prob. 9 % 4.2 ESE max 6 Scirocco 58 % 1012 hPa 16 nubi sparse +25.7° perc. +25.9° prob. 22 % 7.4 S max 4.5 Ostro 62 % 1010 hPa 19 cielo sereno +20.4° perc. +20.8° prob. 21 % 3 NNO max 2.9 Maestrale 92 % 1011 hPa 22 cielo sereno +19.1° perc. +19.5° prob. 5 % 8.5 N max 7.4 Tramontana 91 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:42 e tramonta alle ore 20:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.