Previsioni Meteo Belpasso: il bollettino per la prossima settimana 15 – 18 Luglio

Le previsioni meteo per Belpasso indicano una situazione di caldo e stabilità nei prossimi giorni. Il cielo sarà prevalentemente sereno con temperature in aumento, che raggiungeranno valori elevati soprattutto nelle ore centrali della giornata. Il vento sarà generalmente leggero, con brezze provenienti da diverse direzioni. L’umidità si manterrà su livelli moderati, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante. Si consiglia di prestare attenzione all’aumento delle temperature e di adottare le dovute precauzioni, come idratarsi adeguatamente e proteggersi dai raggi solari.

Lunedì 15 Luglio

Nella notte a Belpasso, il cielo sarà sereno con una temperatura di +26,2°C e una leggera brezza proveniente da Nord Ovest con velocità di 5,4km/h. L’umidità si attesterà al 28% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno con temperature in aumento: si raggiungeranno i +33,5°C alle ore 09:00, con una percezione di caldo di +31,3°C. Il vento soffierà da Sud Est con una velocità di 9,4km/h. L’umidità sarà al 17% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

Nel pomeriggio, non sono previste variazioni significative: il cielo resterà sereno, le temperature si manterranno intorno ai +35°C con una percezione di caldo di +32,9°C. Il vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 15,6km/h da Est – Sud Est. L’umidità salirà al 18% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

In serata, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con cielo sereno, temperature intorno ai +27,4°C e una leggera brezza da Nord Ovest con velocità di 5,7km/h. L’umidità salirà al 37% mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1013hPa.

Martedì 16 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura di +26,1°C e una brezza leggera proveniente da Ovest – Nord Ovest con velocità di 6,5km/h. L’umidità sarà al 34% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

La mattina si presenterà con condizioni simili al giorno precedente: cielo sereno, temperature in aumento fino a raggiungere i +34,4°C alle 09:00, e una leggera brezza da Sud Est con velocità di 6,3km/h. L’umidità sarà al 17% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con temperature che si manterranno intorno ai +35,5°C e una percezione di caldo di +33,1°C. Il vento soffierà da Est – Sud Est con una velocità di 9,9km/h. L’umidità sarà al 16% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

In serata, le condizioni meteorologiche saranno stabili con cielo sereno, temperature intorno ai +27°C e una brezza leggera da Nord – Nord Ovest con velocità di 8,2km/h. L’umidità salirà al 35% mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1013hPa.

Mercoledì 17 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura di +25°C e una brezza leggera proveniente da Nord Ovest con velocità di 8,5km/h. L’umidità sarà al 31% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno con temperature in aumento fino a raggiungere i +33,9°C alle 09:00, con una percezione di caldo di +31,6°C. Il vento soffierà da Est – Sud Est con una velocità di 8,2km/h. L’umidità sarà al 18% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con temperature che si manterranno intorno ai +35,6°C e una percezione di caldo di +33,4°C. Il vento soffierà da Sud Est con una velocità di 7,3km/h. L’umidità sarà al 18% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

In serata, le condizioni meteorologiche saranno stabili con cielo sereno, temperature intorno ai +27,8°C e una brezza leggera da Sud – Sud Ovest con velocità di 6,4km/h. L’umidità salirà al 40% mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1015hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Belpasso, si prevede un clima caldo e stabile con cielo sereno e temperature elevate. È consigliabile prestare attenzione all’aumento delle temperature durante le ore centrali della giornata e mantenere adeguata idratazione e protezione solare.

