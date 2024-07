Previsioni Meteo Benevento: tutti i dettagli per domani martedì 9 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Benevento per Martedì 9 Luglio prevedono una giornata caratterizzata da condizioni climatiche stabili e soleggiate. La temperatura massima raggiungerà i 38°C nel primo pomeriggio, con una leggera diminuzione verso sera.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una temperatura che oscillerà tra i 27°C e i 34°C. La brezza leggera proveniente dal Nord Est contribuirà a rendere la situazione più gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno con poche nuvole sparse e una temperatura massima di 38°C. Tuttavia, verso sera è prevista un’aumento della copertura nuvolosa e la possibilità di piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 28°C.

In serata, il cielo si libererà nuovamente dalle nuvole, mantenendo una copertura nuvolosa bassa intorno al 10%. Le temperature si manterranno intorno ai 25°C, garantendo una serata piacevole e fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Benevento indicano un’alternanza di giornate soleggiate e brevi episodi di piogge leggere nel corso della settimana. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di adattarsi di conseguenza per godere al meglio delle giornate estive in arrivo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.2° perc. +23.2° Assenti 5.3 NE max 5.5 Grecale 65 % 1016 hPa 3 cielo sereno +22.2° perc. +22.3° Assenti 2.6 N max 3.5 Tramontana 67 % 1016 hPa 6 cielo sereno +27.2° perc. +27.7° Assenti 4.6 ENE max 6 Grecale 51 % 1016 hPa 9 cielo sereno +34° perc. +33.8° Assenti 5.6 NE max 6.8 Grecale 33 % 1015 hPa 12 cielo sereno +37.7° perc. +36.7° Assenti 4.5 NNO max 7.9 Maestrale 22 % 1013 hPa 15 nubi sparse +35.4° perc. +35.1° prob. 2 % 10.5 NNO max 15.3 Maestrale 29 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +28.3° perc. +29.1° 0.25 mm 5.7 NNE max 8 Grecale 53 % 1015 hPa 21 cielo sereno +25.2° perc. +25.3° prob. 4 % 6 NE max 6.7 Grecale 59 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:38 e tramonta alle ore 20:33

