Previsioni Meteo Bergamo: il bollettino per domani domenica 28 luglio

Domenica 28 Luglio a Bergamo si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. La mattina e il pomeriggio saranno caratterizzati da cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre dalla tarda serata sono previste precipitazioni moderate.

Le previsioni meteo per Domenica 28 Luglio a Bergamo inizieranno con una notte e una mattina all’insegna della stabilità atmosferica, con cielo sereno e poche nuvole. Le temperature si manterranno intorno ai +22°C, con una leggera brezza proveniente dal Nord.

Nel corso della giornata, il termometro salirà gradualmente, con punte massime attese intorno ai +31°C nel primo pomeriggio. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non sono previste precipitazioni significative fino al tardo pomeriggio.

Nel tardo pomeriggio e in serata, invece, è previsto un cambiamento delle condizioni meteo con l’arrivo di piogge leggere e moderate. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +22°C, mentre l’umidità aumenterà fino al 93%.

In conclusione, Domenica 28 Luglio a Bergamo si prevede una giornata con un’alternanza di condizioni meteo, con una fase iniziale di bel tempo seguita da precipitazioni nel corso della serata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di attrezzarsi di conseguenza per affrontare la giornata in modo adeguato.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.2° perc. +22.5° prob. 11 % 7.9 NNE max 6.8 Grecale 74 % 1018 hPa 3 poche nuvole +21.7° perc. +21.8° Assenti 6.6 N max 5.9 Tramontana 74 % 1018 hPa 6 cielo sereno +24.3° perc. +24.6° Assenti 2.9 N max 5.1 Tramontana 72 % 1018 hPa 9 cielo sereno +28.6° perc. +30.3° Assenti 7 SO max 5.7 Libeccio 59 % 1018 hPa 12 cielo sereno +31.4° perc. +33.5° prob. 6 % 9.5 SSO max 7.6 Libeccio 51 % 1017 hPa 15 poche nuvole +31.7° perc. +34.5° prob. 26 % 8.9 SSO max 7.5 Libeccio 53 % 1016 hPa 18 pioggia leggera +27.8° perc. +31° 0.32 mm 5.1 SSO max 7.1 Libeccio 75 % 1016 hPa 21 pioggia moderata +23.1° perc. +23.8° 1.19 mm 7.4 NNE max 6.3 Grecale 90 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:03 e tramonta alle ore 20:51

