Previsioni Meteo Bergamo: il bollettino per domani venerdì 12 luglio

Le previsioni meteo per Venerdì 12 Luglio a Bergamo prevedono una giornata caratterizzata da piogge intermittenti e copertura nuvolosa costante. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +20°C e i +29°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, è attesa una pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 33% e una temperatura di +21,6°C percepita come +22,1°C. Il vento soffierà a 7,8km/h da Nord – Nord Est con raffiche fino a 7,3km/h.

La mattina proseguirà con piogge leggere, con un’alta probabilità di precipitazioni. Alle 06:00 la copertura nuvolosa sarà dell’83% e la temperatura si attesterà sui +22,6°C, percepita come +23,2°C. Il vento sarà debole, proveniente da Nord.

Nel pomeriggio, le piogge si intensificheranno, con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 70-80%. Alle 14:00 la temperatura massima prevista sarà di +27,3°C, percepita come +29,6°C, con venti leggeri da Sud Est.

In sera, le piogge continueranno a interessare la zona, con una diminuzione della copertura nuvolosa verso le ore notturne. Alle 20:00 si prevede una temperatura di +21,7°C, con venti da Nord – Nord Est a 8,8km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Bergamo indicano un trend di instabilità con possibili piogge e temperature che si manterranno su valori medi. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione.

Tutti i dati meteo di Venerdì 12 Luglio a Bergamo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.6° perc. +22.1° 0.36 mm 7.8 NNE max 7.3 Grecale 88 % 1014 hPa 3 pioggia leggera +20.6° perc. +21.1° 0.15 mm 8.4 NNE max 7.3 Grecale 90 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +22.6° perc. +23.2° 0.99 mm 4.5 N max 6.8 Tramontana 89 % 1013 hPa 9 pioggia moderata +25.2° perc. +26° 1.55 mm 3.4 SO max 2.7 Libeccio 81 % 1013 hPa 12 pioggia moderata +26.8° perc. +29° 1.76 mm 3.6 S max 4.3 Ostro 77 % 1011 hPa 15 pioggia moderata +26.8° perc. +29° 1.26 mm 3.5 SE max 5 Scirocco 75 % 1010 hPa 18 pioggia moderata +24.4° perc. +25° 1.14 mm 4 ENE max 3.7 Grecale 84 % 1008 hPa 21 pioggia leggera +20.9° perc. +21.4° 0.45 mm 8.9 N max 8.1 Tramontana 91 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 05:46 e tramonta alle ore 21:07

