Previsioni Meteo Bergamo: tutti i dettagli per domani mercoledì 24 luglio

Mercoledì 24 Luglio a Bergamo si prevedono condizioni meteo variabili, con possibili precipitazioni nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i +19,1°C e i +28,4°C, con una percezione termica leggermente superiore. Il vento soffierà prevalentemente da Nord – Nord Est con intensità variabile, mentre l’umidità si manterrà su valori elevati.

Nelle prime ore del giorno, dalle prime ore della notte fino alla mattina, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con temperature intorno ai +19°C. Nel corso della mattina, la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 100% con possibili precipitazioni leggere.

Nel pomeriggio, le nuvole si diraderanno leggermente, ma la probabilità di piogge leggere sarà ancora presente. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +26°C – +28°C.

In serata, le precipitazioni potrebbero intensificarsi, con piogge moderate e temperature che scenderanno gradualmente fino ai +19,1°C.

In conclusione, per Mercoledì 24 Luglio a Bergamo si prevede una giornata instabile, con alternanza di schiarite e precipitazioni. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni del tempo e di munirsi di un ombrello in caso di pioggia. Per i prossimi giorni, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo con un graduale aumento delle temperature.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 24 Luglio a Bergamo

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.6° perc. +19.8° prob. 64 % 9.6 NNE max 9.6 Grecale 87 % 1015 hPa 3 poche nuvole +18.9° perc. +18.9° prob. 4 % 9.3 NNE max 9.3 Grecale 79 % 1014 hPa 6 nubi sparse +21.4° perc. +21.5° prob. 3 % 5.5 NE max 7.4 Grecale 73 % 1014 hPa 9 cielo coperto +24.7° perc. +24.9° prob. 7 % 5.4 SSE max 6 Scirocco 66 % 1015 hPa 12 cielo coperto +27.7° perc. +29.1° prob. 7 % 7.9 S max 5.5 Ostro 61 % 1013 hPa 15 nubi sparse +28.1° perc. +29.4° prob. 25 % 7 SSE max 5.8 Scirocco 59 % 1012 hPa 18 pioggia leggera +24.6° perc. +25.3° 0.42 mm 3.7 SSE max 4.7 Scirocco 83 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +20° perc. +20.5° 0.29 mm 8.9 NNE max 7.7 Grecale 93 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 03:34 e tramonta alle ore 03:34

