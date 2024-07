Previsioni Meteo Bergamo: tutti i dettagli per il weekend 26 – 28 Luglio

MeteoWeb

Previsioni Meteo per Bergamo

Le condizioni meteorologiche a Bergamo mostrano una variazione significativa nel fine settimana. Temperature gradevoli caratterizzeranno le giornate, con picchi fino a +32,1°C. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione alle precipitazioni previste per Sabato pomeriggio e Domenica sera. Il vento sarà moderato, con raffiche fino a 8,7km/h. L’umidità varierà dal 51% all’85%. Restate aggiornati per godervi al meglio il vostro fine settimana!

Venerdì 26 Luglio

Notte: Durante la notte a Bergamo ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 83%. Le temperature si attesteranno intorno ai +20,7°C con una percezione di +21°C. Il vento soffierà a 6,4km/h proveniente da Nord – Nord Est con raffiche fino a 6,7km/h. L’umidità sarà del 85% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 17%. Le temperature saliranno fino a +26,5°C con una percezione di +26,5°C. Il vento sarà moderato a 5,3km/h da Sud – Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 60% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 40%. Le temperature massime raggiungeranno i +29°C con una percezione di +30°C. Il vento soffierà da Sud a 8,5km/h con raffiche fino a 6,8km/h. L’umidità sarà del 53% e la pressione atmosferica di 1012hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 42%. Le temperature si abbasseranno a +27,5°C con una percezione di +29,3°C. Il vento sarà da Sud – Sud Ovest a 5,2km/h con raffiche fino a 6km/h. L’umidità salirà al 66% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Sabato 27 Luglio

Notte: Durante la notte a Bergamo ci saranno poche nuvole con una copertura nuvolosa del 21%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +21,2°C con una percezione di +21,5°C. Il vento sarà moderato a 7,9km/h proveniente da Nord – Nord Est con raffiche fino a 7,2km/h. L’umidità sarà dell’84% e la pressione atmosferica di 1015hPa.

Mattina: La mattina inizierà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 31%. Le temperature saliranno fino a +21°C con una percezione di +21,3°C. Il vento sarà moderato a 7,1km/h da Nord – Nord Est. L’umidità si attesterà all’84% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio ci saranno pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 39%. Le temperature massime raggiungeranno i +28,8°C con una percezione di +29,8°C. Il vento soffierà da Sud a 8,5km/h con raffiche fino a 6,8km/h. L’umidità sarà del 53% e la pressione atmosferica di 1012hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si abbasseranno a +22,1°C con una percezione di +22,5°C. Il vento sarà da Nord – Nord Est a 6,8km/h con raffiche fino a 6,4km/h. L’umidità salirà all’82% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Domenica 28 Luglio

Notte: Durante la notte a Bergamo ci sarà cielo sereno con una copertura nuvolosa del 4%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +22,4°C con una percezione di +22,8°C. Il vento sarà moderato a 7,1km/h proveniente da Nord – Nord Est con raffiche fino a 6km/h. L’umidità sarà dell’80% e la pressione atmosferica di 1018hPa.

Mattina: La mattina inizierà con cielo sereno e una copertura nuvolosa del 5%. Le temperature saliranno fino a +27,8°C con una percezione di +29,7°C. Il vento sarà moderato a 5,3km/h da Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 65% con una pressione atmosferica di 1018hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio ci saranno poche nuvole con una copertura nuvolosa del 22%. Le temperature massime raggiungeranno i +32,1°C con una percezione di +34,8°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a 9,9km/h con raffiche fino a 8,7km/h. L’umidità sarà del 51% e la pressione atmosferica di 1016hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da poche nuvole con una copertura nuvolosa del 12%. Le temperature si abbasseranno a +30,2°C con una percezione di +34,7°C. Il vento sarà da Sud a 6,5km/h con raffiche fino a 8km/h. L’umidità salirà al 67% e la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

In conclusione, il fine settimana a Bergamo si preannuncia con temperature gradevoli e variazioni climatiche significative. Si consiglia di prestare attenzione alle precipitazioni previste per Sabato pomeriggio e Domenica sera. Restate aggiornati sulle previsioni per godervi al meglio il vostro fine settimana!

