Previsioni Meteo Biella: il bollettino per domani giovedì 11 luglio

Le previsioni meteo per Giovedì 11 Luglio a Biella prevedono una giornata caratterizzata da condizioni variabili. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio sono attese precipitazioni leggere. La temperatura massima si attesterà intorno ai 29,3°C nel primo pomeriggio, con una sensazione termica che potrà raggiungere i 31°C.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa intorno al 5%. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori che oscilleranno tra i 23°C e i 28°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Est con intensità variabile tra i 3km/h e i 5,7km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica subirà un cambiamento con l’arrivo di piogge leggere. La probabilità di precipitazioni aumenterà fino al 37% nel primo pomeriggio, con una quantità di pioggia attesa intorno a 0.11mm. Le temperature massime si manterranno intorno ai 29°C.

In serata, le precipitazioni continueranno a interessare la zona, con una probabilità che raggiungerà il 31% verso le 17:00. Le temperature caleranno gradualmente, attestandosi intorno ai 23,6°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 11 Luglio a Biella indicano una giornata con cielo variabile, alternando momenti di sereno a fasi di piogge leggere nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di munirsi di un ombrello in caso di piogge improvvise.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +20.3° perc. +20.4° prob. 36 % 8.6 NNO max 6.9 Maestrale 76 % 1017 hPa 3 cielo sereno +20° perc. +19.9° Assenti 7.9 NNO max 6 Maestrale 70 % 1017 hPa 6 cielo sereno +23° perc. +23.2° Assenti 3.7 NO max 4.5 Maestrale 70 % 1017 hPa 9 cielo sereno +27° perc. +28° Assenti 6.2 SSE max 3.2 Scirocco 58 % 1017 hPa 12 cielo sereno +29° perc. +30.6° prob. 16 % 8.7 SSE max 5.9 Scirocco 57 % 1016 hPa 15 pioggia leggera +28.9° perc. +31.2° 0.14 mm 7 SSE max 3.7 Scirocco 62 % 1015 hPa 18 pioggia leggera +26.1° perc. +26.1° 0.51 mm 2.4 S max 3.2 Ostro 82 % 1015 hPa 21 pioggia leggera +21.7° perc. +22.2° 0.15 mm 9.3 NNO max 7.5 Maestrale 87 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:52 e tramonta alle ore 21:14

