Previsioni Meteo Biella: il bollettino per domani martedì 23 luglio

Martedì 23 Luglio a Biella si prevedono condizioni meteo variabili durante la giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse, mentre nel pomeriggio sono attese precipitazioni leggere. La temperatura massima raggiungerà i 28,5°C nel primo pomeriggio, con una percezione di caldo che potrà arrivare fino a 29,8°C. Il vento soffierà a una velocità compresa tra i 7,9km/h e i 12,2km/h, provenendo prevalentemente da direzioni settentrionali.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa pari all’8%. Le temperature si attesteranno intorno ai 21,9°C con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento sarà debole, con una velocità di circa 5,5km/h proveniente da nord-ovest.

Durante il pomeriggio, invece, sono previste precipitazioni leggere con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature massime saranno di 28,5°C, ma la percezione di caldo potrà arrivare fino a 29,8°C. Il vento aumenterà leggermente la sua intensità, arrivando a soffiare a 7,9km/h provenendo da sud-sud est.

Nella sera, la situazione meteorologica a Biella vedrà un aumento della copertura nuvolosa fino al 57% con possibili precipitazioni leggere. Le temperature si abbasseranno, raggiungendo i 20,5°C, mentre il vento aumenterà la sua intensità, arrivando a soffiare a 11,8km/h provenendo da nord-ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 23 Luglio a Biella indicano una giornata con un inizio soleggiato, seguito da precipitazioni leggere nel pomeriggio e una serata nuvolosa. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche durante la giornata e munirsi di un ombrello in caso di pioggia improvvisa. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Biella per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 23 Luglio a Biella

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +20.5° perc. +20.4° prob. 8 % 7.9 NNO max 7.8 Maestrale 70 % 1016 hPa 4 poche nuvole +19.5° perc. +19.4° prob. 17 % 8.1 NO max 8 Maestrale 71 % 1016 hPa 7 cielo sereno +24.4° perc. +24.5° Assenti 0.8 SSO max 3.1 Libeccio 60 % 1016 hPa 10 cielo sereno +27.1° perc. +27.9° prob. 4 % 7.5 SSE max 4.2 Scirocco 56 % 1016 hPa 13 pioggia leggera +28.4° perc. +29.5° 0.12 mm 8 SSE max 4.9 Scirocco 56 % 1015 hPa 16 cielo sereno +28.1° perc. +29.3° prob. 24 % 6 SSE max 4.5 Scirocco 58 % 1014 hPa 19 nubi sparse +22.4° perc. +22.9° prob. 31 % 7.5 NNO max 6.3 Maestrale 83 % 1014 hPa 22 nubi sparse +20° perc. +20° prob. 38 % 12.2 NNO max 12.7 Maestrale 74 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 04:08 e tramonta alle ore 04:08

