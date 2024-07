Previsioni Meteo Biella: tutti i dettagli per la prossima settimana 15 – 18 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Biella evidenziano un cambiamento delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni. Si prevede un aumento delle temperature con possibili precipitazioni. In particolare, si segnalano nubi sparse lunedì, cielo coperto martedì e pioggia leggera mercoledì. Si consiglia di monitorare attentamente le previsioni per organizzare al meglio le attività all’aperto.

Lunedì 15 Luglio

Nella notte a Biella, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 60%. Le temperature si attesteranno intorno ai +19°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest a 8,7km/h. L’umidità sarà del 73% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

Al mattino, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dell’8%. Le temperature saliranno fino a +25°C, con una percezione di +25,2°C. Il vento soffierà da Sud Est a 7,2km/h. L’umidità sarà del 63% e la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1015hPa.

Nel pomeriggio, si prevedono poche nuvole con una copertura del 18%. Le temperature massime raggiungeranno i +27,4°C, con una percezione di +28,5°C. Il vento sarà moderato da Sud – Sud Est a 6,8km/h. Possibilità di precipitazioni del 18% con una umidità del 59% e pressione atmosferica a 1017hPa.

In serata, il cielo si presenterà con nubi sparse coprendo il 77% della volta celeste. Le temperature scenderanno a +21,3°C, con una percezione di +21,8°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a 6,4km/h. Possibilità di precipitazioni del 44% con un’umidità all’89% e pressione atmosferica a 1014hPa.

Martedì 16 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà parzialmente coperto con una copertura nuvolosa del 70%. Le temperature si manterranno intorno ai +19,1°C, con una percezione di +19,3°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a 9km/h. Possibilità di precipitazioni del 26% con un’umidità all’84% e pressione atmosferica a 1014hPa.

Al mattino, si prevedono poche nuvole con una copertura del 18%. Le temperature saliranno fino a +24°C, con una percezione di +24,1°C. Il vento sarà leggero da Sud a 3,2km/h. L’umidità sarà del 64% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto al 100%. Le temperature massime raggiungeranno i +28,3°C, con una percezione di +29,6°C. Il vento sarà moderato da Sud – Sud Est a 6,6km/h. Possibilità di precipitazioni del 36% con un’umidità al 57% e pressione atmosferica a 1013hPa.

In serata, si prevede nubi sparse con una copertura del 66%. Le temperature scenderanno a +22°C, con una percezione di +22,6°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a 5,6km/h. Possibilità di precipitazioni del 33% con un’umidità all’87% e pressione atmosferica a 1014hPa.

Mercoledì 17 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà parzialmente coperto con una copertura nuvolosa del 58%. Le temperature si manterranno intorno ai +19,6°C, con una percezione di +19,8°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a 9,5km/h. Possibilità di precipitazioni del 23% con un’umidità all’83% e pressione atmosferica a 1016hPa.

Al mattino, si prevedono nubi sparse con una copertura del 76%. Le temperature saliranno fino a +25,3°C, con una percezione di +25,5°C. Il vento sarà moderato da Sud Est a 4,9km/h. L’umidità sarà del 61% e la pressione atmosferica a 1017hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto al 95%. Le temperature massime raggiungeranno i +28,7°C, con una percezione di +30,2°C. Il vento sarà moderato da Sud Est a 6,8km/h. Possibilità di precipitazioni del 11% con un’umidità al 57% e pressione atmosferica a 1017hPa.

In serata, si prevede pioggia leggera con una copertura del 52%. Le temperature scenderanno a +22,9°C, con una percezione di +23,5°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a 5,7km/h. Possibilità di precipitazioni del 14% con un’umidità all’87% e pressione atmosferica a 1018hPa.

Giovedì 18 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 7%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,9°C, con una percezione di +21,1°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a 8,8km/h. Possibilità di precipitazioni del 18% con un’umidità all’77% e pressione atmosferica a 1018hPa.

Queste previsioni meteo per Biella indicano una variazione delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con temperature in aumento e possibili precipitazioni. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto.

