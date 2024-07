Previsioni Meteo Bisceglie: il bollettino per domani martedì 23 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Bisceglie per Martedì 23 Luglio prevedono condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con un cielo sereno per gran parte della giornata.

Durante la mattina, il cielo sarà completamente sereno con temperature che si attesteranno intorno ai +29-30°C. La temperatura percepita sarà leggermente più alta, raggiungendo i +31-33°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con una velocità di circa 20-30km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e temperature che potrebbero superare i +30°C. La velocità del vento si manterrà costante intorno ai 20-30km/h provenienti sempre da Nord.

In serata, il cielo resterà sereno e le temperature inizieranno a diminuire leggermente, attestandosi intorno ai +28-29°C. Il vento perderà un po’ di intensità, ma continuerà a soffiare da Ovest con una velocità di circa 15-25km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 23 Luglio a Bisceglie indicano una giornata caratterizzata da bel tempo, con cielo sereno e temperature estive. Le condizioni meteo si confermano stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che dovrebbero rimanere piuttosto elevate e cielo sereno. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +26° perc. +26° Assenti 20.2 O max 30.9 Ponente 59 % 1010 hPa 4 cielo sereno +25° perc. +25.2° Assenti 18.9 O max 23.5 Ponente 63 % 1011 hPa 7 cielo sereno +27.8° perc. +29.7° Assenti 21.5 ONO max 26.5 Maestrale 66 % 1012 hPa 10 cielo sereno +29.8° perc. +32° Assenti 15.9 NNO max 21.6 Maestrale 57 % 1012 hPa 13 cielo sereno +30.4° perc. +33.3° Assenti 21.1 N max 27 Tramontana 59 % 1011 hPa 16 cielo sereno +30.7° perc. +33.1° Assenti 18.4 N max 27.4 Tramontana 55 % 1010 hPa 19 cielo sereno +29.6° perc. +31.8° Assenti 14.5 NNO max 24.1 Maestrale 59 % 1010 hPa 22 cielo sereno +28.6° perc. +30° Assenti 12.9 O max 17.5 Ponente 57 % 1011 hPa

