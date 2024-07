Previsioni Meteo Bisceglie: il bollettino per domani mercoledì 31 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 31 Luglio a Bisceglie indicano condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La temperatura massima si attesterà intorno ai 30,2°C con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà a velocità moderata provenendo prevalentemente da direzione Nord – Nord Est.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature che si manterranno intorno ai 26°C. Il vento sarà moderato proveniente da Ovest.

Al risveglio, la mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in lieve aumento, arrivando a toccare i 29,6°C verso le ore centrali. Il vento sarà ancora proveniente da Ovest – Nord Ovest con intensità moderata.

Nel corso del pomeriggio, il cielo inizierà a coprirsi leggermente con la comparsa di nubi sparse che non dovrebbero portare a precipitazioni. Le temperature si manterranno intorno ai 29,6°C con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento sarà sempre proveniente da Nord Est con intensità moderata.

In serata, il cielo si libererà nuovamente dalle nubi, garantendo una serata piacevole e senza precipitazioni. Le temperature si attesteranno intorno ai 28,4°C con vento proveniente da Nord – Nord Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Bisceglie per Mercoledì 31 Luglio indicano una giornata all’insegna del sole e del caldo, con temperature gradevoli e vento moderato. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni stabili e soleggiate, ideali per godersi a pieno l’estate in Puglia.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 31 Luglio a Bisceglie

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 23 O max 29.3 Ponente 50 % 1013 hPa 3 cielo sereno +25.4° perc. +25.3° Assenti 20.6 O max 29.9 Ponente 49 % 1013 hPa 6 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 19.6 ONO max 24.7 Maestrale 44 % 1014 hPa 9 cielo sereno +29.3° perc. +28.8° Assenti 11.2 NNO max 13.2 Maestrale 39 % 1014 hPa 12 nubi sparse +30.2° perc. +31° Assenti 19.1 NNE max 16 Grecale 48 % 1013 hPa 15 nubi sparse +29.4° perc. +30° Assenti 15.8 NNE max 14.9 Grecale 49 % 1012 hPa 18 poche nuvole +28.6° perc. +28.8° Assenti 5.5 NE max 5.9 Grecale 47 % 1011 hPa 21 cielo sereno +28° perc. +28.4° Assenti 6.3 NNE max 7.7 Grecale 49 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:51 e tramonta alle ore 20:08

