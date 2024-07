Previsioni Meteo Bitonto: il bollettino per domani mercoledì 24 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 24 Luglio a Bitonto si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La temperatura massima raggiungerà i 32°C nel primo pomeriggio, con una leggera diminuzione verso sera. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche fino a 28 km/h provenienti prevalentemente da direzione Nord.

Durante la notte, il cielo sarà sereno e le temperature si manterranno intorno ai 27°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. Al risveglio, il mattino si presenterà con un cielo limpido e temperature in aumento, con valori che supereranno i 30°C già dalle prime ore del giorno.

Nel pomeriggio, il cielo sarà per lo più sereno con solo qualche nuvola sporadica, mentre la sera vedrà un aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere verso le 18:00. Le temperature si manterranno comunque gradevoli, attorno ai 28°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 24 Luglio a Bitonto indicano una giornata calda e soleggiata, con possibili piogge leggere nel tardo pomeriggio. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni stabili, con temperature che si attesteranno sui valori estivi tipici della zona.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 24 Luglio a Bitonto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

T (C°) Precipitazioni Prec. Vento (km/h) V (km/h) Umidità Pressione
0 cielo sereno +27.5° perc. +28.3° Assenti 13.3 O max 22 Ponente 55 % 1011 hPa
3 cielo sereno +26.7° perc. +26.7° Assenti 17 ONO max 27.3 Maestrale 58 % 1010 hPa
6 cielo sereno +28.2° perc. +28.8° prob. 1 % 18.3 ONO max 23.5 Maestrale 51 % 1010 hPa
9 cielo sereno +31° perc. +31.7° prob. 12 % 15.7 NNO max 17.4 Maestrale 45 % 1010 hPa
12 cielo sereno +32° perc. +34° Assenti 22.8 N max 24.9 Tramontana 48 % 1009 hPa
15 cielo sereno +30.7° perc. +32.5° prob. 9 % 19.7 N max 24.8 Tramontana 52 % 1008 hPa
18 pioggia leggera +28.2° perc. +28.6° 0.14 mm 15.6 O max 21.7 Ponente 50 % 1010 hPa
21 cielo coperto +27.9° perc. +28.8° prob. 8 % 11.3 NO max 20 Maestrale 55 % 1010 hPa

