Previsioni Meteo Bollate: il bollettino per domani lunedì 15 luglio

Le previsioni meteo a Bollate per Lunedì 15 Luglio prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 10%. Le temperature si manterranno intorno ai +20-22°C, con una percezione leggermente superiore a causa della brezza leggera proveniente da Nord Est.

Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 10-11%. Le temperature aumenteranno gradualmente, raggiungendo i +27-29°C verso mezzogiorno. Il vento soffierà da Sud Est con intensità variabile tra i 5 e gli 8 km/h, mantenendo una piacevole brezza leggera.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 5%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +30°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento proveniente da Sud – Sud Est sarà ancora presente, ma con una lieve diminuzione dell’intensità.

In serata, il cielo sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature caleranno gradualmente, ma si manterranno piacevoli attorno ai +23-25°C. Il vento cambierà direzione provenendo da Sud Ovest con una velocità inferiore ai 5 km/h.

In conclusione, Lunedì 15 Luglio a Bollate si prospetta una giornata estiva con cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni meteo rimarranno stabili e asciutte, ideali per trascorrere del tempo all’aperto. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che potrebbero lievemente aumentare verso la metà della settimana.

Tutti i dati meteo di Lunedì 15 Luglio a Bollate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +21.3° perc. +21.6° Assenti 3.3 NO max 4.2 Maestrale 80 % 1013 hPa 3 cielo sereno +20.2° perc. +20.4° Assenti 2.8 NNE max 3.5 Grecale 81 % 1013 hPa 6 cielo sereno +22° perc. +22.2° Assenti 3.4 ENE max 5.4 Grecale 75 % 1014 hPa 9 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 5.6 SE max 7.2 Scirocco 59 % 1015 hPa 12 cielo sereno +29.5° perc. +30° Assenti 7.1 SE max 8.6 Scirocco 48 % 1014 hPa 15 cielo sereno +30° perc. +30.8° Assenti 6.8 SSE max 7 Scirocco 49 % 1012 hPa 18 cielo sereno +27.2° perc. +29.1° Assenti 4.2 S max 6.8 Ostro 70 % 1012 hPa 21 cielo sereno +24.1° perc. +24.6° prob. 6 % 4 NNO max 4.3 Maestrale 80 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:52 e tramonta alle ore 21:07

