Previsioni Meteo Bologna: tutti i dettagli per domani venerdì 12 luglio

Le previsioni meteo per Venerdì 12 Luglio a Bologna indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con cielo sereno che accompagnerà la città per tutto il giorno.

Nelle prime ore del mattino, la temperatura si attesterà intorno ai +23°C, con una leggera brezza proveniente dal Sud Ovest che potrà raggiungere i 10 km/h. L’umidità sarà intorno al 65% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Durante le ore centrali della giornata, il termometro salirà fino a raggiungere i +36°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con una velocità di 11,7 km/h, mentre l’umidità scenderà al 33%. La pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Nel pomeriggio, le temperature massime si manterranno intorno ai +36-37°C, con una leggera brezza che potrà raggiungere i 14 km/h proveniente da diverse direzioni. L’umidità si attesterà intorno al 30% e la pressione atmosferica sarà stabile sui 1008hPa.

In serata, il clima si rinfrescherà leggermente, con temperature intorno ai +23°C. Il vento potrà aumentare leggermente di intensità, arrivando a 23 km/h da Sud – Sud Ovest. L’umidità aumenterà leggermente al 60% e la pressione atmosferica sarà di 1008hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 12 Luglio a Bologna confermano una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle ore più calde della giornata e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo e temperature elevate, con possibili variazioni nei valori di umidità e pressione atmosferica.

Tutti i dati meteo di Venerdì 12 Luglio a Bologna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.5° perc. +23.5° Assenti 9.4 SO max 10.3 Libeccio 64 % 1013 hPa 3 cielo sereno +22.8° perc. +22.9° prob. 2 % 7.8 SSO max 7.7 Libeccio 67 % 1012 hPa 6 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° prob. 2 % 5.3 SO max 6.4 Libeccio 57 % 1012 hPa 9 cielo sereno +32.1° perc. +32.3° Assenti 2.2 N max 5.9 Tramontana 39 % 1011 hPa 12 cielo sereno +35.6° perc. +35.8° Assenti 5.9 NNO max 14.1 Maestrale 31 % 1009 hPa 15 cielo sereno +36.6° perc. +36.8° Assenti 4.9 ONO max 14.7 Maestrale 29 % 1007 hPa 18 cielo sereno +30.9° perc. +32.4° Assenti 3 ENE max 11.4 Grecale 50 % 1007 hPa 21 cielo sereno +24.3° perc. +24.2° prob. 8 % 13.8 SSO max 23 Libeccio 56 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 05:44 e tramonta alle ore 20:56

