Previsioni Meteo Bolzano: il bollettino per domani lunedì 22 luglio

Le previsioni meteo per Lunedì 22 Luglio a Bolzano prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto al mattino, con possibilità di piogge leggere che tenderanno ad intensificarsi nel corso della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +19,2°C e i +32°C.

Durante la notte, il cielo sarà coperto e le temperature si attesteranno intorno ai +19,8°C. La mattina proseguirà con cielo coperto e temperature in lieve aumento, fino a raggiungere i +24,6°C verso le ore 07:00, con possibilità di piogge leggere. Nel corso della mattinata, le precipitazioni diventeranno più intense, con valori che potranno arrivare fino a 0.24mm alle 09:00.

Nel pomeriggio, nonostante la presenza di nubi sparse, le piogge leggere continueranno a interessare la zona, con temperature che si manterranno intorno ai +31,2°C. La situazione non cambierà significativamente anche in sera, con piogge leggere e temperature che si abbasseranno gradualmente fino a +20,9°C verso le 21:00.

In base a queste previsioni, possiamo affermare che Lunedì 22 Luglio a Bolzano sarà caratterizzato da un clima instabile, con piogge leggere che accompagneranno gran parte della giornata. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e munirsi di un ombrello per affrontare eventuali precipitazioni.

Per i prossimi giorni, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo, con un graduale ritorno al bel tempo e un aumento delle temperature. Tuttavia, è sempre consigliabile consultare le previsioni del tempo aggiornate per essere preparati a qualsiasi cambiamento improvviso.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.7° perc. +20.1° prob. 4 % 4.5 NNE max 5.2 Grecale 92 % 1014 hPa 4 cielo coperto +18.9° perc. +19.2° prob. 10 % 5.5 NE max 7 Grecale 91 % 1014 hPa 7 cielo coperto +24.6° perc. +24.9° prob. 47 % 2.2 N max 6.1 Tramontana 69 % 1014 hPa 10 pioggia leggera +30.2° perc. +31° 0.11 mm 3 N max 6.7 Tramontana 48 % 1013 hPa 13 nubi sparse +31.7° perc. +31.9° prob. 78 % 6.6 NE max 6.3 Grecale 40 % 1012 hPa 16 nubi sparse +30.1° perc. +31.2° prob. 80 % 6 N max 7.7 Tramontana 50 % 1012 hPa 19 pioggia leggera +23.3° perc. +23.7° 0.36 mm 6.5 NE max 8.4 Grecale 80 % 1016 hPa 22 nubi sparse +20.4° perc. +20.9° prob. 46 % 6.6 NE max 8.5 Grecale 89 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 05:47 e tramonta alle ore 20:54

