Previsioni Meteo Boscoreale: il bollettino per domani giovedì 18 luglio

Le previsioni meteo per Giovedì 18 Luglio a Boscoreale prevedono condizioni di cielo sereno per gran parte della giornata, con un leggero aumento della copertura nuvolosa verso sera.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con temperature in aumento: si partirà da +28,3°C alle 06:00 per arrivare a +34°C alle 10:00. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore a causa dell’umidità presente.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con temperature che si manterranno intorno ai +33-34°C, accompagnate da una brezza leggera che contribuirà a rendere la situazione più gradevole nonostante il caldo.

In serata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con la comparsa di poche nuvole, ma senza precipitazioni. Le temperature si attesteranno intorno ai +29-30°C.

Le condizioni di umidità si manterranno intorno al 40-50%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1015-1016hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Boscoreale per Giovedì 18 Luglio indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature elevate e stabilità atmosferica. È consigliabile prestare attenzione alle alte temperature, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e mantenere un’adeguata idratazione.

Tutti i dati meteo di Giovedì 18 Luglio a Boscoreale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 3.1 OSO max 3.4 Libeccio 76 % 1016 hPa 3 cielo sereno +25.8° perc. +26.5° Assenti 0.5 N max 1.3 Tramontana 78 % 1015 hPa 6 cielo sereno +28.3° perc. +30.2° Assenti 0.9 SO max 1.2 Libeccio 63 % 1016 hPa 9 cielo sereno +33.4° perc. +34.6° Assenti 7.3 OSO max 4.5 Libeccio 41 % 1016 hPa 12 cielo sereno +33.3° perc. +35.3° Assenti 13.7 OSO max 10.4 Libeccio 44 % 1015 hPa 15 cielo sereno +33.9° perc. +34.8° Assenti 12.4 O max 12.5 Ponente 38 % 1015 hPa 18 cielo sereno +31.7° perc. +32.1° Assenti 7.2 ONO max 7.9 Maestrale 41 % 1015 hPa 21 poche nuvole +29.8° perc. +30.5° Assenti 2.8 OSO max 3.1 Libeccio 48 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:48 e tramonta alle ore 20:28

