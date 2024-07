Previsioni Meteo Brescia: tutti i dettagli per domani giovedì 18 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 18 Luglio a Brescia mostrano condizioni generalmente stabili e soleggiate per l’intera giornata. Al mattino, cielo parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che varia tra il 33% e il 64%. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori compresi tra i +24,7°C e i +30,9°C, con un lieve aumento della temperatura percepita.

Nel corso della mattinata, la probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, intorno al 1-5%, e l’umidità si attesterà intorno al 55-70%. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, con una copertura nuvolosa che si ridurrà fino al 2%. Le temperature massime si aggireranno intorno ai +31,1°C.

Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo sarà sereno e limpido, con temperature che si manterranno gradevoli, intorno ai +24°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, intorno al 0-2%, e l’umidità si manterrà intorno al 71-81%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giovedì 18 Luglio a Brescia indicano una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili, con cielo sereno e temperature piacevoli. Le precipitazioni sono previste assenti e l’umidità si manterrà su valori medi. Per i prossimi giorni, si prevede un prolungamento di queste condizioni di bel tempo, con temperature che potrebbero lievemente aumentare verso la fine della settimana.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +22.5° perc. +22.9° Assenti 7.6 NNE max 6.7 Grecale 77 % 1017 hPa 3 poche nuvole +21.5° perc. +21.7° prob. 37 % 6 NNE max 5.4 Grecale 79 % 1017 hPa 6 nubi sparse +24.7° perc. +25° prob. 41 % 2.3 E max 5.1 Levante 70 % 1018 hPa 9 nubi sparse +28.9° perc. +30.2° prob. 5 % 5.1 SSE max 6.6 Scirocco 55 % 1018 hPa 12 nubi sparse +30.9° perc. +33° prob. 1 % 9.2 SSO max 5.6 Libeccio 53 % 1018 hPa 15 cielo sereno +30.9° perc. +33.3° prob. 23 % 7.4 SO max 5.6 Libeccio 54 % 1017 hPa 18 cielo sereno +28° perc. +30.9° prob. 29 % 4.6 O max 6.5 Ponente 71 % 1017 hPa 21 cielo sereno +24.2° perc. +24.8° prob. 23 % 6.3 N max 5.8 Tramontana 81 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 05:50 e tramonta alle ore 20:59

