Previsioni Meteo Bresso: il bollettino per domani mercoledì 24 luglio

Mercoledì 24 Luglio a Bresso si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 47%. Le temperature si manterranno intorno ai +22°C, con una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est a una velocità di circa 7,2km/h. L’umidità si attesterà intorno al 79% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto al 100% con temperature in aumento fino a raggiungere i +26,4°C. Il vento soffierà da Est – Sud Est con una velocità di 10,6km/h. L’umidità sarà del 62% con una pressione atmosferica stabile a 1014hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto al 99% con temperature che potranno superare i +30°C. Il vento sarà sempre proveniente da Est – Sud Est con una velocità di 9,4km/h. L’umidità si attesterà intorno al 58% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

In serata, è prevista una diminuzione della copertura nuvolosa, con piogge leggere che potrebbero interessare la zona. Le temperature si abbasseranno fino a +21,9°C con una probabilità di piogge intorno al 6%. Il vento soffierà da Est – Nord Est con raffiche fino a 12,8km/h. L’umidità sarà alta, intorno al 92%, con una pressione atmosferica di 1012hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 24 Luglio a Bresso indicano una giornata con cielo prevalentemente coperto e possibili piogge leggere nel corso della serata. Le temperature si manterranno elevate durante il pomeriggio, con un’umidità che varierà nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo in evoluzione e di essere preparati a eventuali precipitazioni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +22.4° perc. +23° prob. 75 % 4.6 NNE max 6.7 Grecale 90 % 1014 hPa 3 poche nuvole +20.9° perc. +21.3° prob. 4 % 5.8 N max 7.2 Tramontana 87 % 1013 hPa 6 nubi sparse +22° perc. +22.3° Assenti 3.9 ENE max 7.2 Grecale 79 % 1014 hPa 9 cielo coperto +26.4° perc. +26.4° prob. 3 % 9 ESE max 10.6 Scirocco 62 % 1014 hPa 12 cielo coperto +29.7° perc. +30.9° Assenti 9.5 SE max 7.3 Scirocco 52 % 1013 hPa 15 cielo sereno +30.8° perc. +31.7° prob. 6 % 11.7 SE max 9 Scirocco 47 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +27.4° perc. +29.2° 0.19 mm 6.8 SSE max 8.9 Scirocco 67 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +23.2° perc. +23.9° 0.45 mm 4.6 ENE max 4.9 Grecale 88 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 03:38 e tramonta alle ore 03:38

