Previsioni Meteo Brugherio: tutti i dettagli per domani sabato 13 luglio

Sabato 13 Luglio a Brugherio si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Le prime ore della giornata saranno contraddistinte da piogge leggere, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 21-22°C, con una percezione leggermente superiore. Il vento soffierà con intensità tra i 6-7km/h provenendo prevalentemente da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 15km/h. L’umidità sarà molto elevata, attestandosi intorno al 92-94%, mentre la pressione atmosferica si manterrà sui 1008hPa.

Durante la mattina, la pioggia continuerà a cadere in modo leggero, con una copertura nuvolosa che si attenuerà leggermente, scendendo al 68-80%. Le temperature aumenteranno gradualmente, arrivando a toccare i 24-25°C. Il vento si manterrà moderato, con velocità tra i 3-5km/h e provenienza da Ovest – Sud Ovest. L’umidità diminuirà leggermente, attestandosi intorno all’86-91%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile sui 1010hPa.

Nel pomeriggio, le piogge si attenueranno e le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a nubi sparse. La copertura nuvolosa oscillerà tra il 32-82%, con temperature che si manterranno intorno ai 26-27°C. Il vento sarà leggero, con intensità tra 1-2km/h, proveniente da varie direzioni. La probabilità di pioggia diminuirà notevolmente, scendendo al 50-76%, mentre l’umidità si attesterà intorno al 62-66%. La pressione atmosferica subirà una lieve diminuzione, fermandosi sui 1009hPa.

In serata, il cielo si presenterà in parte sereno, con nubi sparse che potrebbero comparire in alcune fasce orarie. La copertura nuvolosa varierà tra il 10-46%, con temperature che si manterranno intorno ai 20-22°C. Il vento soffierà con intensità tra i 5-7km/h, provenendo prevalentemente da Nord Ovest. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, attestandosi intorno al 10%, mentre l’umidità si manterrà intorno all’82-89%. La pressione atmosferica subirà una lieve variazione, stabilizzandosi sui 1010-1011hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 13 Luglio a Brugherio indicano una giornata instabile, con piogge leggere al mattino che si attenueranno nel corso della giornata, lasciando spazio a nubi sparse e schiarite. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con venti leggeri e umidità elevata. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo e monitorare eventuali aggiornamenti meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 13 Luglio a Brugherio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.5° perc. +22.1° 0.44 mm 7.6 NO max 15.1 Maestrale 92 % 1008 hPa 3 pioggia leggera +20.8° perc. +21.3° 0.3 mm 4.6 NNO max 5.4 Maestrale 93 % 1008 hPa 6 pioggia moderata +20.1° perc. +20.7° 1.29 mm 1.8 ONO max 3.5 Maestrale 95 % 1010 hPa 9 pioggia leggera +23.2° perc. +23.8° 0.85 mm 4.6 OSO max 5.9 Libeccio 86 % 1010 hPa 12 pioggia leggera +24.7° perc. +25.3° 0.43 mm 1.9 SSO max 3 Libeccio 78 % 1010 hPa 15 nubi sparse +26.8° perc. +28° prob. 53 % 1.2 ESE max 3.9 Scirocco 62 % 1009 hPa 18 nubi sparse +25.4° perc. +25.9° prob. 55 % 2.6 ONO max 2.4 Maestrale 75 % 1009 hPa 21 cielo sereno +21.5° perc. +22° prob. 46 % 6.9 NO max 7.1 Maestrale 88 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 05:49 e tramonta alle ore 21:07

