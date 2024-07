Previsioni Meteo Buccinasco: tutti i dettagli per domani domenica 21 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 21 Luglio a Buccinasco mostrano una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio sono attese precipitazioni di intensità variabile.

Durante la notte, il meteo prevede piogge leggere con una copertura nuvolosa del 12% e temperature che si aggirano intorno ai +21,7°C. La velocità del vento sarà di 6,7km/h proveniente da Est – Nord Est.

Nella mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 4% e temperature in lieve aumento, con valori che raggiungeranno i +25,8°C. Il vento soffierà da Sud Est a una velocità di 7,6km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni indicano un aumento della copertura nuvolosa fino all’83%, con piogge leggere e temperature che potrebbero superare i +28,8°C. La velocità del vento aumenterà a 8,2km/h proveniente da Sud Est.

In serata, il cielo sarà coperto al 100% con temperature intorno ai +22°C e piogge leggere. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a una velocità di 8,9km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Buccinasco suggeriscono un’alternanza di condizioni meteorologiche, con possibili precipitazioni e variazioni di temperatura. È consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 21 Luglio a Buccinasco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.7° perc. +22.2° 0.5 mm 6.7 ENE max 15 Grecale 89 % 1009 hPa 3 cielo sereno +20.7° perc. +21.2° prob. 62 % 6.6 E max 14.4 Levante 92 % 1008 hPa 6 cielo sereno +21.5° perc. +22.1° prob. 66 % 6.1 ESE max 9.3 Scirocco 90 % 1009 hPa 9 poche nuvole +25.8° perc. +26.2° prob. 30 % 7.6 SE max 8.4 Scirocco 68 % 1009 hPa 12 nubi sparse +27.8° perc. +29.3° prob. 38 % 7.2 SE max 8.1 Scirocco 61 % 1008 hPa 15 pioggia leggera +28.7° perc. +30.7° 0.34 mm 10.2 ESE max 11.7 Scirocco 61 % 1006 hPa 18 pioggia leggera +24.8° perc. +25.5° 0.81 mm 4.5 N max 5.6 Tramontana 81 % 1007 hPa 21 cielo coperto +22° perc. +22.6° prob. 61 % 8.9 NNO max 14.4 Maestrale 88 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 03:43 e tramonta alle ore 03:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.