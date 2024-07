Previsioni Meteo Buccinasco: tutti i dettagli per domani venerdì 26 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 26 Luglio a Buccinasco indicano condizioni generalmente stabili con cielo parzialmente nuvoloso durante la giornata.

Durante la notte, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa che varia tra il 61% e il 75%. Le temperature si manterranno intorno ai +20-22°C, con una leggera brezza proveniente dall’Est.

Al mattino, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 10%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +27°C verso le ore centrali della mattinata. Il vento sarà leggero, proveniente dal Sud Est.

Nel pomeriggio, le nubi sparse copriranno il cielo per circa il 30-50%, mantenendo le temperature intorno ai +30°C. La brezza leggera proveniente dal Sud contribuirà a mantenere il clima piacevole nonostante il caldo.

In serata, il cielo si libererà dalle nuvole, con una copertura nuvolosa inferiore al 5%. Le temperature caleranno gradualmente, attestandosi intorno ai +24°C. Il vento sarà debole, proveniente da diverse direzioni.

In generale, le previsioni del tempo per Buccinasco per Venerdì 26 Luglio indicano una giornata con clima caldo ma non eccessivamente afoso, grazie alla presenza di una brezza leggera. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che oscilleranno attorno ai +30°C durante il fine settimana.

Tutti i dati meteo di Venerdì 26 Luglio a Buccinasco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +22.1° perc. +22.4° prob. 1 % 8.4 ENE max 19.4 Grecale 75 % 1012 hPa 3 nubi sparse +20.9° perc. +21.1° prob. 1 % 6.7 ENE max 12.6 Grecale 76 % 1012 hPa 6 nubi sparse +22.6° perc. +22.7° prob. 3 % 5.9 E max 9.6 Levante 69 % 1013 hPa 9 cielo sereno +27.2° perc. +27.8° prob. 15 % 6.9 SE max 8.1 Scirocco 52 % 1013 hPa 12 nubi sparse +29° perc. +29.5° prob. 34 % 5.7 SSE max 7.2 Scirocco 49 % 1012 hPa 15 nubi sparse +30.2° perc. +31.2° prob. 26 % 7.6 SSE max 6.9 Scirocco 49 % 1011 hPa 18 poche nuvole +27.9° perc. +29.3° prob. 24 % 3.5 S max 5.9 Ostro 60 % 1012 hPa 21 cielo sereno +24.6° perc. +24.9° prob. 50 % 0.8 E max 2.2 Levante 71 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 03:47 e tramonta alle ore 03:47

