Previsioni Meteo Cagliari: il bollettino per domani giovedì 11 luglio

Le previsioni meteo a Cagliari per Giovedì 11 Luglio mostrano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La temperatura massima raggiungerà i 31,6°C durante la mattina, mentre la minima si attesterà sui 22,7°C durante le prime ore del mattino.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 23,6°C e una leggera brezza proveniente da Nord Ovest con velocità fino a 17,8km/h.

Nella mattina, il cielo resterà sereno e la temperatura aumenterà gradualmente fino a superare i 30°C. Il vento soffierà da diverse direzioni con intensità variabile, mantenendo comunque condizioni di ventilazione piacevoli.

Nel pomeriggio, alcune nuvole potrebbero comparire nel cielo, ma non sono previste precipitazioni. La temperatura massima si attesterà sui 30,4°C con una leggera brezza che contribuirà a rendere il clima piacevole nonostante il caldo.

In serata, il cielo tornerà a essere sereno e le temperature caleranno gradualmente fino a raggiungere i 23,6°C durante la notte.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 11 Luglio a Cagliari indicano una giornata estiva con temperature elevate ma sopportabili grazie alla presenza di venti leggeri e alla mancanza di precipitazioni. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che dovrebbero mantenersi su valori simili.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.4° perc. +23.4° Assenti 11.9 NO max 15.4 Maestrale 59 % 1016 hPa 4 cielo sereno +22.7° perc. +22.5° Assenti 8.5 NNO max 10.8 Maestrale 57 % 1016 hPa 7 cielo sereno +28.4° perc. +28.1° Assenti 4.5 NNO max 6.3 Maestrale 41 % 1017 hPa 10 cielo sereno +31.6° perc. +31° Assenti 10.8 SSE max 7.6 Scirocco 35 % 1016 hPa 13 poche nuvole +30.4° perc. +31° Assenti 19.3 SSE max 17.8 Scirocco 46 % 1015 hPa 16 poche nuvole +29.4° perc. +29.9° Assenti 8.3 SSE max 10.9 Scirocco 48 % 1015 hPa 19 cielo sereno +25.9° perc. +26° Assenti 2.2 NO max 4.2 Maestrale 55 % 1015 hPa 22 cielo sereno +24° perc. +24° Assenti 3.1 NO max 4 Maestrale 60 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:08 e tramonta alle ore 20:49

