Previsioni Meteo Cagliari: tutti i dettagli per domani mercoledì 10 luglio

Mercoledì 10 Luglio a Cagliari si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature saranno elevate, con punte massime attese nel pomeriggio.

Nella prima parte della giornata, dalle prime ore del mattino fino al tardo pomeriggio, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno intorno ai +30°C, con una percezione di calore che potrà superare i +31°C. Il vento soffierà principalmente da sud-sud est con intensità variabile tra i 10 e i 20 km/h.

Nel primo pomeriggio, verso le 13:00, è previsto un aumento della copertura nuvolosa, con la comparsa di poche nuvole che però non dovrebbero portare a precipitazioni. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +30°C.

Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo tornerà a essere sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i +24°C durante la notte. Il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, provenendo da nord-nord ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 10 Luglio a Cagliari indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature elevate e vento moderato. Le condizioni meteo si confermano stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che dovrebbero mantenersi su valori simili. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 10 Luglio a Cagliari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.4° perc. +22.9° Assenti 1.3 SO max 3.7 Libeccio 82 % 1017 hPa 3 cielo sereno +22.4° perc. +22.7° Assenti 7.6 NNO max 7.6 Maestrale 77 % 1015 hPa 6 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 7.7 NNO max 10.9 Maestrale 57 % 1016 hPa 9 cielo sereno +30.5° perc. +31° Assenti 11.5 SSE max 8.1 Scirocco 45 % 1016 hPa 12 cielo sereno +30.3° perc. +31.1° Assenti 18.8 SSE max 18.4 Scirocco 47 % 1016 hPa 15 cielo sereno +30.2° perc. +30.8° Assenti 15.5 SSE max 17.9 Scirocco 47 % 1016 hPa 18 cielo sereno +28.5° perc. +29.1° Assenti 2.5 ESE max 8.6 Scirocco 51 % 1016 hPa 21 cielo sereno +25.2° perc. +25.2° Assenti 10.4 NNO max 13 Maestrale 53 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:08 e tramonta alle ore 20:50

