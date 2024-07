Previsioni Meteo Caivano: tutti i dettagli per domani domenica 21 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 21 Luglio a Caivano indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina e il pomeriggio saranno caratterizzati da cielo sereno e temperature in aumento, con valori che raggiungeranno i 33,8°C nel primo pomeriggio. La sera, invece, si avrà un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che potrebbero portare ad un leggero calo delle temperature.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 27,4°C. Le prime ore del mattino vedranno un lieve calo delle temperature, ma comunque con valori piuttosto elevati, intorno ai 25°C.

Nel corso della mattina, il cielo resterà sereno e le temperature inizieranno a salire gradualmente, superando i 30°C già verso le 10:00. Nel pomeriggio, il caldo si farà sentire con valori che potranno superare i 33°C. Durante la sera, con l’aumento della copertura nuvolosa, si avrà un leggero calo delle temperature, ma comunque con valori intorno ai 29°C.

In generale, la giornata di Domenica 21 Luglio a Caivano si preannuncia calda e soleggiata, ideale per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle alte temperature, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

Per i prossimi giorni, le previsioni meteo indicano un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che si manterranno elevate e cielo generalmente sereno. Tuttavia, è sempre bene rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti repentini.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 3.5 ONO max 6.6 Maestrale 68 % 1010 hPa 3 cielo sereno +25° perc. +25.6° Assenti 3 NO max 3.5 Maestrale 75 % 1009 hPa 6 cielo sereno +27° perc. +28.6° Assenti 1.8 ONO max 3.6 Maestrale 67 % 1010 hPa 9 cielo sereno +31.7° perc. +32.4° Assenti 11.2 SO max 11.5 Libeccio 43 % 1010 hPa 12 cielo sereno +33.6° perc. +34.3° Assenti 15.7 OSO max 15.8 Libeccio 38 % 1009 hPa 15 cielo sereno +33.2° perc. +33.6° prob. 1 % 15 SO max 16.2 Libeccio 38 % 1008 hPa 18 cielo sereno +30.4° perc. +30.8° prob. 5 % 5.2 O max 4.8 Ponente 45 % 1009 hPa 21 nubi sparse +28.1° perc. +29° Assenti 4 NO max 6.6 Maestrale 54 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 03:13 e tramonta alle ore 03:13

