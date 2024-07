Previsioni Meteo Caivano: tutti i dettagli per il weekend 12 – 14 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Caivano indicano un fine settimana stabile e caldo. Le giornate saranno caratterizzate da cielo sereno, temperature in aumento e venti leggeri. Sabato si prevede un picco di +34,4°C, mentre Domenica si arriverà a +36,5°C. È consigliabile proteggersi dal caldo e idratarsi regolarmente per godersi al meglio le attività all’aperto. Buon weekend!

Venerdì 12 Luglio

Nel corso della notte a Caivano il cielo sarà sereno con una temperatura di +26,5°C e un leggero vento proveniente da Sud Ovest a una velocità di 3,1km/h. L’umidità si attesterà intorno al 66% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Durante la mattina il meteo sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +27,8°C con una percezione di calore di +29,1°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a 3,5km/h. L’umidità sarà del 59% con una pressione di 1013hPa.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno e le temperature continueranno ad aumentare. Alle 13:00 si prevede una temperatura di +33,7°C con una percezione di calore di +33,8°C. Il vento sarà da Ovest – Sud Ovest a 14,7km/h con un’umidità del 35% e una pressione di 1012hPa.

In serata il meteo sarà sempre stabile con cielo sereno e temperature in lieve calo. Alle 20:00 si attesterà una temperatura di +27,8°C con una percezione di calore di +28,4°C. Il vento soffierà da Ovest a 6,9km/h con un’umidità del 51% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

Sabato 13 Luglio

Durante la notte il cielo a Caivano sarà sereno con una temperatura di +26,1°C e un vento leggero proveniente da Ovest a 3,2km/h. L’umidità si manterrà intorno al 59% con una pressione di 1011hPa.

Nella mattina il meteo sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +27,4°C con una percezione di calore di +28,1°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 3km/h. L’umidità sarà del 53% con una pressione di 1011hPa.

Durante il pomeriggio il cielo resterà sereno e le temperature continueranno ad aumentare. Alle 13:00 si prevede una temperatura di +34,4°C con una percezione di calore di +33,6°C. Il vento sarà da Ovest – Sud Ovest a 17km/h con un’umidità del 29% e una pressione di 1010hPa.

In serata il meteo sarà sempre stabile con cielo sereno e temperature in lieve calo. Alle 20:00 si attesterà una temperatura di +28°C con una percezione di calore di +28,2°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 5km/h con un’umidità del 47% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Domenica 14 Luglio

Durante la notte a Caivano il cielo sarà sereno con una temperatura di +26°C e un vento leggero proveniente da Nord – Nord Ovest a 4,6km/h. L’umidità si attesterà intorno al 55% con una pressione di 1011hPa.

Nella mattina il meteo sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +28,2°C con una percezione di calore di +28°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 2,7km/h. L’umidità sarà del 43% con una pressione di 1012hPa.

Durante il pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alle 13:00 si prevede una temperatura di +36,5°C con una percezione di calore di +35,4°C. Il vento sarà da Ovest – Sud Ovest a 14,3km/h con un’umidità del 23% e una pressione di 1011hPa.

In serata il meteo sarà sempre stabile con cielo sereno e temperature in lieve calo. Alle 20:00 si attesterà una temperatura di +28,7°C con una percezione di calore di +28,7°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 4,9km/h con un’umidità del 45% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

In conclusione, il fine settimana a Caivano si prospetta con condizioni meteo stabili e temperature elevate. Le giornate saranno caratterizzate da cielo sereno e venti leggeri, ideali per godersi le attività all’aperto. È consigliabile proteggersi adeguatamente dal caldo e idratarsi regolarmente. Buon weekend!

