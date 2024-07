Previsioni Meteo Camaiore: tutti i dettagli per domani sabato 20 luglio

MeteoWeb

Sabato 20 Luglio a Camaiore si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina vedranno la presenza di nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 35% e temperature che si aggireranno intorno ai 24°C. Nel corso della mattinata, il cielo si schiarirà, portando a un aumento delle temperature fino a toccare i 30°C nel tardo mattino, con cielo sereno e assenza di nuvole.

Nel pomeriggio, tuttavia, sono attese precipitazioni leggere, con una probabilità che varia tra il 9% e il 19% e una temperatura massima che potrebbe raggiungere i 31°C. Le piogge leggere potrebbero proseguire anche nel primo pomeriggio, con una probabilità intorno al 17%.

Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si schiarirà nuovamente, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 8%. Le temperature caleranno gradualmente fino a raggiungere i 23°C durante la notte, con cielo sereno e assenza di precipitazioni.

In base alla situazione meteo dei prossimi giorni a Camaiore, possiamo prevedere una tendenza al bel tempo con cieli sereni e temperature che si manterranno piuttosto stabili, con massime intorno ai 30°C e minime intorno ai 23°C. Le precipitazioni potrebbero manifestarsi solo in alcune ore del pomeriggio, con probabilità intorno al 20%. Sono previste brevi piogge leggere, ma nel complesso il clima sarà piuttosto mite e gradevole per chiunque si trovi a Camaiore nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Sabato 20 Luglio a Camaiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +23.2° perc. +24° 0.15 mm 5.3 NNE max 5.3 Grecale 89 % 1013 hPa 4 nubi sparse +21.9° perc. +22.5° prob. 51 % 6.3 NE max 6.8 Grecale 90 % 1012 hPa 7 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 3.7 SE max 3.5 Scirocco 71 % 1012 hPa 10 cielo sereno +29.8° perc. +31.8° prob. 24 % 8 SO max 7.6 Libeccio 57 % 1011 hPa 13 pioggia leggera +30.9° perc. +33° 0.11 mm 9 OSO max 8.2 Libeccio 53 % 1010 hPa 16 poche nuvole +30.1° perc. +32.2° prob. 25 % 8.6 OSO max 7.5 Libeccio 56 % 1009 hPa 19 cielo sereno +25.2° perc. +25.9° Assenti 5.4 ONO max 5.8 Maestrale 80 % 1009 hPa 22 cielo sereno +23.8° perc. +24.5° Assenti 1.7 N max 3.5 Tramontana 86 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 05:57 e tramonta alle ore 20:52

