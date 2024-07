Previsioni Meteo Campobasso: tutti i dettagli per domani sabato 20 luglio

MeteoWeb

Sabato 20 Luglio a Campobasso si prevedono condizioni meteorologiche variegate, con cielo sereno durante la notte e prime ore del mattino, seguito da un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, si prevedono nubi sparse con una copertura del 46% alle 07:00, che diminuirà al 25% alle 08:00. Le temperature saranno in aumento, con valori che raggiungeranno i +32,2°C alle 09:00.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 65% alle 15:00, con temperature che si attesteranno intorno ai +28,7°C. Le condizioni rimarranno simili anche nelle ore successive, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa.

In serata, sono previste precipitazioni leggere a partire dalle 18:00, con una copertura nuvolosa del 45% e temperature intorno ai +24,7°C. Le piogge leggere proseguiranno fino alle 20:00, con una diminuzione della copertura nuvolosa al 1% alle 19:00.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 20 Luglio a Campobasso indicano una giornata con un mix di sole, nuvole e piogge leggere. Le temperature rimarranno elevate, con un calo previsto solo in serata. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo e prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni meteorologiche del giorno.

Tutti i dati meteo di Sabato 20 Luglio a Campobasso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +19.8° perc. +18.9° Assenti 8.1 SO max 7.5 Libeccio 41 % 1014 hPa 3 cielo sereno +18.3° perc. +17.2° Assenti 8.8 SO max 8.1 Libeccio 38 % 1013 hPa 6 cielo sereno +25.2° perc. +24.4° Assenti 8.1 SO max 9.2 Libeccio 27 % 1012 hPa 9 poche nuvole +32.2° perc. +30.2° Assenti 1.6 SSE max 8.6 Scirocco 21 % 1010 hPa 12 cielo sereno +34.3° perc. +32.6° Assenti 9.4 SO max 15.3 Libeccio 23 % 1009 hPa 15 nubi sparse +28.7° perc. +28.6° prob. 9 % 6.6 NE max 10.7 Grecale 44 % 1009 hPa 18 pioggia leggera +24.7° perc. +24.9° 0.21 mm 3.2 NE max 7.4 Grecale 63 % 1010 hPa 21 cielo sereno +19.9° perc. +20° prob. 29 % 4.9 SO max 4.8 Libeccio 82 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 05:47 e tramonta alle ore 20:27

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.