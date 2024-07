Previsioni Meteo Cantù: il bollettino per domani martedì 23 luglio

MeteoWeb

Martedì 23 Luglio a Cantù si prospetta una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con piogge leggere durante la notte, con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 15-20%. Le temperature si attesteranno intorno ai +19°C, con una percezione leggermente superiore.

Durante la mattina, il cielo si libererà dalle nuvole, lasciando spazio a poche nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +29°C verso le ore centrali della giornata. Il vento soffierà principalmente da sud, con intensità variabile tra i 3 e i 7 km/h.

Nel pomeriggio, le nubi sparse tenderanno ad aumentare, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà intorno al 50%. Le temperature massime si manterranno intorno ai +31°C, con una percezione leggermente superiore. Il vento continuerà a provenire da sud, con raffiche leggere.

In serata, è previsto un aumento delle precipitazioni, con piogge leggere che potrebbero intensificarsi. La copertura nuvolosa sarà alta, con temperature che si abbasseranno gradualmente fino ai +20°C. Il vento cambierà direzione, provenendo da nord, con raffiche che potrebbero superare i 10 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cantù indicano una giornata instabile, con alternanza di schiarite e piogge leggere. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +31°C, mentre le minime si aggireranno sui +19°C. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e munirsi di un ombrello in caso di piogge improvvise. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle condizioni meteo dei prossimi giorni a Cantù.

Tutti i dati meteo di Martedì 23 Luglio a Cantù

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.9° perc. +20.2° 0.67 mm 8.7 N max 11 Tramontana 87 % 1015 hPa 3 poche nuvole +19° perc. +19.1° prob. 31 % 9.6 N max 12.6 Tramontana 81 % 1015 hPa 6 poche nuvole +21.8° perc. +21.8° prob. 41 % 6.1 N max 9.6 Tramontana 68 % 1016 hPa 9 nubi sparse +28° perc. +28.1° prob. 14 % 3.9 S max 3.2 Ostro 46 % 1015 hPa 12 nubi sparse +30.3° perc. +30.3° prob. 18 % 7.6 SSE max 4.9 Scirocco 42 % 1014 hPa 15 nubi sparse +30.2° perc. +30.7° prob. 39 % 9.1 SSE max 7.7 Scirocco 46 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +26.7° perc. +28.1° 0.36 mm 0.4 ESE max 4.2 Scirocco 67 % 1013 hPa 21 pioggia leggera +22.5° perc. +23° 0.4 mm 7.4 N max 8.1 Tramontana 83 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 03:48 e tramonta alle ore 03:48

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.