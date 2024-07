Previsioni Meteo Cantù: il bollettino per il weekend 12 – 14 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cantù indicano pioggia leggera e copertura nuvolosa del 100% il Venerdì, con temperature intorno ai 20-21°C. Il vento da Nord – Nord Est soffierà a 6 km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.4mm con umidità al 92%. Sabato, ancora pioggia leggera con copertura nuvolosa dell’84% e temperature intorno ai 19°C. Il vento da Nord raggiungerà raffiche fino a 14.5 km/h. Domenica, cielo coperto con temperature intorno ai 18°C. Il vento da Nord soffierà a 7.6 km/h. Durante il fine settimana, si prevedono cieli sereni e temperature in aumento, ideali per attività all’aperto.

Venerdì 12 Luglio

Nel corso della notte a Cantù, ci aspettiamo pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 20-21°C, con una leggera percezione di caldo. Il vento soffierà da Nord – Nord Est con una velocità intorno ai 6 km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.4mm con un’umidità del 92% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Durante la mattina, la pioggia continuerà a caratterizzare il meteo a Cantù con intensità variabile da leggera a moderata. Le temperature oscilleranno tra i 21°C e i 26°C, con una percezione di caldo che si manterrà costante. Il vento proveniente da diverse direzioni, principalmente da Sud – Sud Est, soffierà tra i 6 km/h e gli 8 km/h. Le precipitazioni potrebbero raggiungere i 1.7mm con un’umidità che si attesterà intorno al 75-78%.

Nel pomeriggio, la pioggia moderata sarà ancora presente, ma con una diminuzione della copertura nuvolosa al 48%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 26°C, con una percezione di caldo che potrebbe aumentare leggermente. Il vento proveniente da Sud – Sud Est soffierà tra i 7 km/h e gli 8.8 km/h. Le precipitazioni saranno di circa 1.7mm con un’umidità del 75% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

In serata, la pioggia continuerà a interessare Cantù con una copertura nuvolosa del 53%. Le temperature si abbasseranno intorno ai 23°C, con una percezione di fresco. Il vento proveniente da Sud soffierà tra gli 11 km/h e i 4.5 km/h. Le precipitazioni potrebbero raggiungere i 4.9mm con un’umidità dell’88% e una pressione atmosferica di 1007hPa.

Sabato 13 Luglio

Durante la notte a Cantù, ci aspettiamo ancora pioggia leggera con una copertura nuvolosa dell’84%. Le temperature si manterranno intorno ai 19°C, con una percezione di fresco. Il vento soffierà da Nord con raffiche fino a 14.5 km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.7mm con un’umidità del 95% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

Nella mattina di Sabato, la pioggia leggera sarà ancora presente con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno all’77%. Le temperature oscilleranno tra i 18°C e i 21°C, con una percezione di fresco. Il vento proveniente da Nord soffierà tra i 6 km/h e i 9 km/h. Le precipitazioni potrebbero raggiungere i 0.1mm con un’umidità del 79% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Durante il pomeriggio, la situazione meteorologica migliorerà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 73%. Le temperature si alzeranno leggermente, mantenendosi intorno ai 20°C. Il vento proveniente da Nord soffierà tra i 3 km/h e i 5.6 km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.13mm con un’umidità del 76% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

In serata, le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo sopra Cantù con una copertura nuvolosa dell’84%. Le temperature si manterranno intorno ai 22°C, con una percezione di fresco. Il vento proveniente da Nord – Nord Ovest soffierà tra i 4.8 km/h e i 3.3 km/h. Le precipitazioni potrebbero raggiungere i 0.3mm con un’umidità dell’89% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Domenica 14 Luglio

Nel corso della notte di Domenica a Cantù, ci aspettiamo un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 90%. Le temperature si manterranno intorno ai 18°C, con una percezione di fresco. Il vento soffierà da Nord con una velocità intorno ai 7.6 km/h. L’umidità sarà dell’87% e la pressione atmosferica di 1012hPa.

Durante la mattina, le nubi sparse caratterizzeranno il cielo sopra Cantù con una copertura nuvolosa del 46%. Le temperature saliranno fino ai 20°C, con una percezione di fresco. Il vento proveniente da Nord soffierà tra i 4.4 km/h e i 6.3 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 78% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa dell’0%. Le temperature saliranno fino ai 28°C, con una percezione di caldo che si farà sentire. Il vento proveniente da Sud Ovest soffierà tra i 1.5 km/h e i 3.1 km/h. L’umidità sarà del 62% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

In serata, il cielo sereno continuerà a dominare con una copertura nuvolosa dell’3%. Le temperature si manterranno intorno ai 22°C, con una percezione di fresco. Il vento proveniente da Nord soffierà tra i 5.6 km/h e i 7.6 km/h. L’umidità sarà dell’79% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

In conclusione, il fine settimana a Cantù sarà caratterizzato da piogge e temperature fresche il Venerdì, seguite da una migliorata situazione meteorologica con cieli sereni e temperature in aumento durante Sabato e Domenica. Sia Sabato che Domenica si preannunciano come giornate più asciutte e soleggiate, ideali per trascorrere del tempo all’aperto.

