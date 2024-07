Previsioni Meteo Cantù: il bollettino per la prossima settimana 15 – 18 Luglio

MeteoWeb

Questa settimana a Cantù si prevedono variazioni climatiche significative. Lunedì, cielo sereno con temperature fino a +29,2°C. Martedì, pioggia leggera al mattino e cielo coperto nel pomeriggio con +29,6°C. Mercoledì, nuvoloso con +31,1°C. Giovedì, pioggia leggera al mattino e sereno nel pomeriggio con +21°C. Si consiglia di monitorare le previsioni per organizzare al meglio le attività all’aperto.

Lunedì 15 Luglio

Nella notte a Cantù, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 56%. Le temperature si attesteranno intorno ai +19,7°C, con una percezione termica simile. Il vento soffierà a 7,1km/h provenendo da Nord, con raffiche leggere di 6,7km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà al 76% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 4%. Le temperature saliranno fino a +21,2°C, con una percezione termica uguale. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,5km/h proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità si attesterà al 71% con una pressione di 1015hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature massime arriveranno a +29,2°C, con una percezione termica di +29°C. Il vento sarà una brezza leggera a 6,4km/h proveniente da Sud – Sud Est. L’umidità sarà al 42% con una pressione di 1013hPa.

In serata, sono previste poche nuvole con una copertura del 19%. Le temperature si attesteranno intorno ai +23°C, con una percezione termica di +23,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,8km/h proveniente da Nord. L’umidità sarà al 78% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Martedì 16 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 60%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,5°C, con una percezione termica di +20,7°C. Il vento soffierà a 7,4km/h provenendo da Nord. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà al 78% con una pressione di 1013hPa.

Nelle prime ore del mattino, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 30%. Le temperature si aggireranno intorno ai +20,3°C, con una percezione termica simile. Il vento sarà una brezza leggera a 7,2km/h proveniente da Nord. Sono attese precipitazioni di 0.15mm, con un’umidità del 77% e una pressione di 1012hPa.

Durante la mattinata, il cielo sarà nuvoloso con una copertura del 49%. Le temperature saliranno fino a +26,7°C, con una percezione termica di +27,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,4km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 55% con una pressione di 1013hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature massime arriveranno a +29,6°C, con una percezione termica di +30°C. Il vento sarà una brezza leggera a 6,4km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. Sono previste precipitazioni di 0mm, con un’umidità del 46% e una pressione di 1012hPa.

In serata, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature si manterranno intorno ai +29,9°C, con una percezione termica di +30,2°C. Il vento sarà una brezza leggera a 5,8km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà al 45% con una pressione di 1012hPa.

Mercoledì 17 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura del 34%. Le temperature si attesteranno intorno ai +20,6°C, con una percezione termica di +21°C. Il vento soffierà a 8,2km/h provenendo da Nord. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà al 87% con una pressione di 1014hPa.

Nelle prime ore del mattino, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,3°C, con una percezione termica di +20,6°C. Il vento sarà una brezza leggera a 8km/h proveniente da Nord. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà all’85% con una pressione di 1014hPa.

Durante la mattinata, il cielo sarà nuvoloso con una copertura del 58%. Le temperature saliranno fino a +27,8°C, con una percezione termica di +28,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 0,4km/h proveniente da Sud. L’umidità si attesterà al 57% con una pressione di 1017hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà nuvoloso con una copertura del 44%. Le temperature massime arriveranno a +31,1°C, con una percezione termica di +32°C. Il vento sarà una brezza leggera a 6,3km/h proveniente da Sud – Sud Est. Sono previste precipitazioni di 0mm, con un’umidità del 46% e una pressione di 1016hPa.

In serata, sono previste nubi sparse con una copertura del 3%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25,8°C, con una percezione termica di +26,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,6km/h proveniente da Ovest. L’umidità sarà al 75% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Giovedì 18 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 1%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,3°C, con una percezione termica di +22,7°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 7,5km/h proveniente da Nord – Nord Est. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà al 79% con una pressione di 1017hPa.

Nelle prime ore del mattino, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature si aggireranno intorno ai +21,8°C, con una percezione termica di +22,1°C. Il vento sarà una brezza leggera a 7,8km/h proveniente da Nord. Sono attese precipitazioni di 0.2mm, con un’umidità del 79% e una pressione di 1017hPa.

Durante la mattinata, il cielo sarà sereno con una copertura del 8%. Le temperature saliranno fino a +21,3°C, con una percezione termica di +21,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8,4km/h proveniente da Nord. Sono previste precipitazioni di 0mm, con un’umidità del 81% e una pressione di 1017hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa del 8%. Le temperature massime arriveranno a +21°C, con una percezione termica di +21,3°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8,5km/h proveniente da Nord. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà all’80% con una pressione di 1017hPa.

In serata, sono previste nubi sparse con una copertura del 26%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,6°C, con una percezione termica di +21,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 7,3km/h proveniente da Nord. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà al 77% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

In base alle previsioni meteo per Cantù, si prospetta una settimana con variazioni climatiche significative. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni giornaliere per pianificare al meglio le attività all’aperto.

