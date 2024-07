Previsioni Meteo Capaccio Paestum: il bollettino per domani domenica 14 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 14 Luglio a Capaccio Paestum indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La temperatura massima si attesterà intorno ai 31,3°C nel primo pomeriggio, mentre la minima notturna sarà di circa 19,4°C. L’umidità relativa si manterrà intorno al 60-70% durante la giornata, con una leggera diminuzione verso sera.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature gradevoli intorno ai 20°C. Il vento soffierà leggero da Est con velocità intorno ai 5-6km/h.

Al mattino, il cielo resterà sereno e la temperatura inizierà a salire gradualmente, raggiungendo i 30,5°C verso le 09:00. Il vento sarà sempre leggero, con direzione variabile tra Nord e Ovest.

Nel pomeriggio, si potranno osservare nubi sparse che tenderanno a coprire il cielo verso le 13:00, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno comunque elevate, con punte intorno ai 31°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, arrivando a 12-13km/h da Ovest.

In serata, il cielo si libererà dalle nubi e tornerà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C. Il vento sarà ancora presente, ma con una velocità più contenuta rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni del tempo per Capaccio Paestum per Domenica 14 Luglio indicano una giornata all’insegna del sole e del caldo, con un aumento della copertura nuvolosa nel primo pomeriggio. Le temperature si manterranno elevate, con condizioni di vento leggero e umidità moderata. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni stabili, con temperature che potrebbero aumentare leggermente nei primi giorni della settimana successiva.

Tutti i dati meteo di Domenica 14 Luglio a Capaccio Paestum

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +20.2° perc. +19.8° Assenti 5.3 E max 5.5 Levante 60 % 1012 hPa 3 cielo sereno +19.6° perc. +19.1° Assenti 5.2 E max 5.2 Levante 59 % 1012 hPa 6 cielo sereno +25° perc. +24.8° Assenti 0.8 NNO max 3 Maestrale 46 % 1012 hPa 9 cielo sereno +30.5° perc. +29.4° Assenti 12.9 O max 10.2 Ponente 32 % 1012 hPa 12 nubi sparse +31.1° perc. +30.2° Assenti 12.4 O max 10.5 Ponente 33 % 1012 hPa 15 nubi sparse +30.7° perc. +29.8° Assenti 11 O max 11.3 Ponente 34 % 1011 hPa 18 nubi sparse +23.7° perc. +23.8° Assenti 3.6 O max 7 Ponente 65 % 1012 hPa 21 cielo sereno +21.1° perc. +20.9° Assenti 5.7 E max 6.2 Levante 65 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:43 e tramonta alle ore 20:27

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.