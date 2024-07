Previsioni Meteo Capannori: tutti i dettagli per domani sabato 13 luglio

MeteoWeb

Sabato 13 Luglio a Capannori si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole sparse. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i +19,5°C e i +30,9°C. L’umidità relativa dell’aria si attesterà intorno al 44% durante le ore centrali della giornata, per poi salire leggermente fino al 90% nelle prime ore del mattino.

Nelle prime ore del giorno, la velocità del vento sarà piuttosto contenuta, con valori intorno ai 2-3km/h provenienti prevalentemente da direzioni settentrionali. Nel corso della mattina e del pomeriggio, il vento aumenterà leggermente di intensità, raggiungendo punte di fino a 19,9km/h sempre provenienti da direzioni occidentali.

Le precipitazioni saranno assenti per l’intera giornata, con un’umidità che si manterrà su valori medi. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1011hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 13 Luglio a Capannori indicano condizioni di bel tempo, con temperature elevate e assenza di piogge. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Capannori nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Sabato 13 Luglio a Capannori

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.8° perc. +21.2° Assenti 3.1 NNO max 3.6 Maestrale 87 % 1010 hPa 4 poche nuvole +20.3° perc. +20.8° Assenti 3 NE max 4.1 Grecale 90 % 1011 hPa 7 cielo sereno +26° perc. +26° prob. 3 % 1.8 S max 5.4 Ostro 70 % 1011 hPa 10 cielo sereno +30.2° perc. +30.9° Assenti 11.9 OSO max 18.6 Libeccio 47 % 1011 hPa 13 cielo sereno +30.9° perc. +31.4° Assenti 12.9 OSO max 19.8 Libeccio 44 % 1011 hPa 16 nubi sparse +29.5° perc. +29.5° Assenti 10.7 OSO max 14.3 Libeccio 44 % 1010 hPa 19 cielo sereno +21.9° perc. +22.2° prob. 1 % 6.6 O max 6.7 Ponente 76 % 1011 hPa 22 cielo sereno +19.8° perc. +20° Assenti 3 NNE max 3.3 Grecale 82 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:50 e tramonta alle ore 20:56

