Previsioni Meteo Capoterra: il bollettino per domani venerdì 12 luglio

Venerdì 12 Luglio a Capoterra si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole sparse. Le temperature si manterranno elevate durante l’intera giornata, con valori massimi attesi intorno ai 31,5°C nel primo pomeriggio. La percezione della temperatura sarà simile a quella effettiva, con un lieve aumento nel corso della mattinata.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e la temperatura si attesterà intorno ai 30°C. Il vento soffierà da Est – Sud Est con intensità variabile tra i 5,5km/h e i 15,6km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno al 38%.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con la comparsa di poche nuvole che non dovrebbero tuttavia compromettere il bel tempo. Le temperature raggiungeranno il picco massimo, con valori intorno ai 31,5°C. Il vento sarà moderato, proveniente sempre da Sud – Sud Est, con raffiche fino a 20,2km/h.

In serata, il cielo tornerà a essere sereno e le temperature caleranno gradualmente, attestandosi intorno ai 24°C. Il vento perderà di intensità, ma soffierà ancora da Sud – Sud Est con una velocità compresa tra i 4,6km/h e i 9,8km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 12 Luglio a Capoterra indicano condizioni di bel tempo, con temperature elevate e vento moderato. Le prossime giornate dovrebbero mantenere un trend simile, con cielo sereno e temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni del tempo a Capoterra.

Tutti i dati meteo di Venerdì 12 Luglio a Capoterra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.6° perc. +23.5° Assenti 3.4 NO max 4.5 Maestrale 57 % 1014 hPa 4 cielo sereno +22.7° perc. +22.6° Assenti 1.2 OSO max 2.5 Libeccio 59 % 1013 hPa 7 cielo sereno +28.4° perc. +28.2° Assenti 2.4 E max 1.7 Levante 43 % 1013 hPa 10 cielo sereno +30.4° perc. +30.3° Assenti 15.6 SE max 12.5 Scirocco 41 % 1013 hPa 13 poche nuvole +31.3° perc. +31.2° Assenti 19.3 SSE max 20.1 Scirocco 39 % 1012 hPa 16 cielo sereno +30.9° perc. +30.7° Assenti 12.3 SSE max 16.8 Scirocco 39 % 1011 hPa 19 cielo sereno +24.6° perc. +24.8° Assenti 4.6 SSE max 9.8 Scirocco 63 % 1011 hPa 22 cielo sereno +23.5° perc. +23.5° Assenti 6.5 NNO max 6.6 Maestrale 63 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:10 e tramonta alle ore 20:49

