Previsioni Meteo Carini: tutti i dettagli per domani sabato 13 luglio

MeteoWeb

Sabato 13 Luglio a Carini si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature si manterranno elevate, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa pari al 0%. La temperatura massima raggiungerà i 31,2°C nel primo pomeriggio, con una temperatura percepita che si attesterà intorno ai 31,4°C. Il vento soffierà principalmente da nord con intensità variabile, con raffiche leggere e una pressione atmosferica costante a 1012hPa.

Durante la notte, le temperature si manterranno piacevoli, con valori intorno ai 26°C e una leggera brezza proveniente dall’est. L’umidità si manterrà intorno al 55%, garantendo una notte fresca e confortevole.

Nella mattina, il cielo resterà sereno e la temperatura inizierà a salire gradualmente, raggiungendo i 30,6°C verso le 10:00. Il vento sarà leggero e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1012hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, con temperature che si manterranno intorno ai 30°C e una leggera brezza proveniente da nord. L’umidità aumenterà leggermente al 44%, ma non sono previste precipitazioni.

In serata, il clima sarà ancora piacevole, con temperature che scenderanno leggermente fino ai 26,1°C. Il vento proveniente dall’est garantirà una brezza leggera, mentre l’umidità si attesterà intorno al 51%.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 13 Luglio a Carini indicano una giornata estiva con cielo sereno e temperature elevate. Le condizioni atmosferiche si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale e assenza di precipitazioni significative. Sia oggi che nei prossimi giorni, Carini potrà godere di un clima ideale per trascorrere del tempo all’aperto e godersi le bellezze della natura siciliana.

Tutti i dati meteo di Sabato 13 Luglio a Carini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.7° perc. +25.7° Assenti 4.2 O max 4.9 Ponente 56 % 1012 hPa 4 cielo sereno +24.9° perc. +25° Assenti 0.9 SSE max 3.1 Scirocco 58 % 1012 hPa 7 cielo sereno +28.5° perc. +28.9° Assenti 0.7 N max 2.1 Tramontana 49 % 1012 hPa 10 cielo sereno +30.6° perc. +30.4° Assenti 8.3 N max 7.6 Tramontana 40 % 1012 hPa 13 cielo sereno +31.2° perc. +31.4° Assenti 9.6 NNE max 12.2 Grecale 41 % 1011 hPa 16 cielo sereno +30° perc. +30.4° Assenti 6.1 N max 7.7 Tramontana 46 % 1011 hPa 19 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 3.5 ENE max 5.3 Grecale 56 % 1012 hPa 22 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 7.3 ESE max 7.7 Scirocco 52 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:57 e tramonta alle ore 20:29

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.