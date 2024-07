Previsioni Meteo Carini: tutti i dettagli per il weekend 26 – 28 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Carini indicano un fine settimana all’insegna del bel tempo. Le giornate saranno caratterizzate da cieli sereni e temperature gradevoli, con punte intorno ai +30°C. Le brezze leggere provenienti dal Nord Est garantiranno un clima piacevole, ideale per trascorrere del tempo all’aria aperta. L’umidità si manterrà su valori accettabili, rendendo il weekend perfetto per godersi il relax e le attività all’aperto.

Venerdì 26 Luglio

Nel corso della notte a Carini, il cielo sarà sereno con una temperatura di +24,7°C e una leggera brezza proveniente dall’Est a 11,3km/h. L’umidità si attesterà al 72% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Al risveglio, durante la mattina, il cielo resterà sereno con temperature in lieve aumento fino a raggiungere i +30°C intorno alle 11:00. La brezza leggera proveniente dal Nord – Nord Est si manterrà costante, con un’umidità che scenderà al 51%.

Nel primo pomeriggio, il cielo continuerà a essere sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno alle 14:00. Le temperature si manterranno intorno ai +30°C con una brezza che aumenterà leggermente di intensità.

Durante la sera, il cielo tornerà completamente sereno con temperature che si abbasseranno gradualmente fino a +26,3°C intorno alle 23:00. L’umidità aumenterà leggermente al 68%.

Sabato 27 Luglio

Nella notte tra Venerdì e Sabato, il cielo resterà sereno con temperature stabili intorno ai +26°C e una brezza leggera proveniente dall’Est – Sud Est.

All’alba, durante la mattina, il cielo sarà ancora sereno con temperature che raggiungeranno i +30°C intorno alle 11:00. La brezza leggera proveniente dal Nord – Nord Est si manterrà costante, con un’umidità che si attesterà al 56%.

Nel corso del pomeriggio, il cielo presenterà poche nuvole con una leggera copertura intorno alle 14:00. Le temperature si manterranno intorno ai +30°C con una brezza che aumenterà leggermente di intensità.

Durante la sera, il cielo tornerà completamente sereno con temperature che si abbasseranno gradualmente fino a +26°C intorno alle 23:00. L’umidità si attesterà al 68%.

Domenica 28 Luglio

Nel cuore della notte di Domenica, il cielo sarà sereno con una temperatura di +26°C e una brezza leggera proveniente dall’Est – Sud Est.

Al sorgere del sole, durante la mattina, il cielo resterà sereno con temperature che raggiungeranno i +30°C intorno alle 11:00. La brezza proveniente dal Nord Est aumenterà leggermente di intensità, con un’umidità che si manterrà al 53%.

Nel corso del pomeriggio, il cielo sarà completamente sereno con temperature che si manterranno intorno ai +30°C e una brezza vivace proveniente dal Nord Est.

Durante la sera, il cielo resterà sereno con temperature che si abbasseranno gradualmente fino a +26,2°C intorno alle 23:00. L’umidità si attesterà al 60%.

In conclusione, il fine settimana a Carini si prospetta all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature gradevoli. Le brezze leggere accompagneranno le giornate, garantendo un clima piacevole per chiunque voglia godersi il weekend all’aria aperta.

