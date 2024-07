Previsioni Meteo Carpi: il bollettino per domani domenica 21 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 21 Luglio a Carpi indicano una giornata con variazioni climatiche significative. La mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in aumento, con valori che raggiungeranno i +30,5°C intorno alle 10:00. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, portando a un aumento dell’umidità e delle precipitazioni. Verso le 13:00 è prevista una copertura nuvolosa dell’88% con una temperatura di +33,4°C. Le precipitazioni inizieranno a manifestarsi con pioggia moderata intorno alle 19:00, con una probabilità del 17% e una temperatura di +25,1°C.

Nel corso della serata, le condizioni meteorologiche continueranno a peggiorare, con piogge moderate e leggere che si protrarranno fino a tarda notte. Verso le 23:00 è prevista una pioggia moderata con una probabilità del 70% e una temperatura di +22,4°C.

In base a queste previsioni, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche durante la giornata e di essere preparati a fronteggiare piogge moderate nel tardo pomeriggio e in serata. Per i prossimi giorni a Carpi, è consigliabile monitorare costantemente le previsioni meteo per adattarsi alle condizioni atmosferiche in evoluzione.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.1° perc. +22.3° Assenti 8.7 E max 15.7 Levante 77 % 1009 hPa 3 cielo sereno +21.1° perc. +21.4° Assenti 6.8 E max 9.6 Levante 83 % 1008 hPa 6 cielo sereno +23.4° perc. +23.7° Assenti 6.9 E max 9 Levante 74 % 1009 hPa 9 cielo sereno +28.8° perc. +30° Assenti 5.1 E max 4.8 Levante 55 % 1008 hPa 12 cielo sereno +32.7° perc. +33.5° Assenti 8.6 NNE max 10.8 Grecale 41 % 1007 hPa 15 cielo coperto +32.7° perc. +33.9° Assenti 13.4 NNE max 10 Grecale 43 % 1006 hPa 18 nubi sparse +28.6° perc. +31° Assenti 16 ENE max 26.3 Grecale 64 % 1006 hPa 21 pioggia leggera +22.8° perc. +23.5° 0.74 mm 4.5 NO max 5.1 Maestrale 89 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 03:24 e tramonta alle ore 03:24

