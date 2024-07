Previsioni Meteo Carpi: il bollettino per domani domenica 28 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 28 Luglio a Carpi indicano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con cielo sereno per tutto il giorno. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà limpido e la temperatura aumenterà gradualmente, raggiungendo i 31,2°C intorno alle ore 09:00. Nel corso del pomeriggio, il termometro continuerà a salire, con punte di 36,6°C attese intorno alle ore 14:00. Anche in serata le condizioni rimarranno stabili, con temperature che si attesteranno intorno ai 26,7°C alle ore 22:00.

I venti soffieranno prevalentemente da Ovest – Nord Ovest con intensità variabile durante la giornata, mentre le rafiche di vento saranno generalmente assenti. Non sono previste precipitazioni e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1016-1018hPa.

In base alle condizioni attese, si consiglia di proteggersi adeguatamente dal caldo, evitando l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata. Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Carpi indicano un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che potrebbero rimanere elevate. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Domenica 28 Luglio a Carpi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.6° perc. +24.7° Assenti 2.4 NNO max 3.4 Maestrale 61 % 1016 hPa 3 cielo sereno +23° perc. +23.2° Assenti 4.2 ONO max 4.6 Maestrale 67 % 1016 hPa 6 cielo sereno +25.7° perc. +25.7° Assenti 8.2 ONO max 10.7 Maestrale 55 % 1018 hPa 9 cielo sereno +31.2° perc. +31.8° Assenti 10.6 NO max 10 Maestrale 44 % 1018 hPa 12 cielo sereno +35.6° perc. +35.2° Assenti 10.7 NO max 10.7 Maestrale 29 % 1016 hPa 15 cielo sereno +36.4° perc. +36.5° Assenti 14.4 NNO max 12.7 Maestrale 29 % 1015 hPa 18 cielo sereno +32.4° perc. +33.4° Assenti 12.3 NNE max 18.5 Grecale 43 % 1015 hPa 21 cielo sereno +27.5° perc. +28.3° Assenti 9.4 ESE max 17 Scirocco 55 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:01 e tramonta alle ore 20:44

