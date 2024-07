Previsioni Meteo Carpi: il bollettino per domani giovedì 25 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 25 Luglio a Carpi indicano condizioni generalmente stabili durante la giornata, con un leggero aumento della copertura nuvolosa nel corso delle ore.

Nella mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa intorno al 6-8%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà da Est – Nord Est con intensità variabile tra i 7 e i 12 km/h.

Nel pomeriggio, è previsto un aumento della copertura nuvolosa, con la presenza di nubi sparse che potrebbero raggiungere il 57%. Le temperature massime saranno di circa +33°C, con una percezione di caldo che potrebbe superare i +33°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, arrivando a soffiare fino a 15-19 km/h sempre da Est – Nord Est.

In serata, il cielo si presenterà nuvoloso con una copertura che potrebbe raggiungere il 100%. Le temperature caleranno, attestandosi intorno ai +24°C, con una percezione di fresco leggermente inferiore. Il vento si intensificherà, diventando una brezza tesa con raffiche fino a 30 km/h provenienti da Est.

In base alle previsioni per i prossimi giorni a Carpi, si prevede un leggero peggioramento delle condizioni meteo con un aumento della nuvolosità e delle probabilità di precipitazioni. Tuttavia, le temperature dovrebbero rimanere stabili, con valori massimi attorno ai +30°C. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 25 Luglio a Carpi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.8° perc. +22.9° Assenti 6.9 E max 8.9 Levante 68 % 1012 hPa 3 nubi sparse +21.6° perc. +21.7° Assenti 6.3 ENE max 8.4 Grecale 75 % 1011 hPa 6 nubi sparse +23.6° perc. +23.8° prob. 1 % 7.6 ENE max 9.7 Grecale 71 % 1012 hPa 9 cielo sereno +28.8° perc. +29.9° Assenti 10.1 ENE max 11.6 Grecale 54 % 1012 hPa 12 cielo sereno +32.8° perc. +33.1° Assenti 12.1 ENE max 8.5 Grecale 38 % 1010 hPa 15 nubi sparse +31.6° perc. +32° prob. 10 % 18.9 ENE max 15.7 Grecale 41 % 1009 hPa 18 nubi sparse +28.5° perc. +28.8° prob. 6 % 16.5 E max 25.5 Levante 47 % 1009 hPa 21 cielo coperto +24.3° perc. +24.3° Assenti 12.3 E max 28.2 Levante 56 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 03:25 e tramonta alle ore 03:25

