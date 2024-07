Previsioni Meteo Carrara: tutti i dettagli per domani martedì 30 luglio

MeteoWeb

Martedì 30 Luglio a Carrara si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da un cielo sereno con una leggera presenza di nuvole sparse, mentre nel corso della giornata la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma senza portare precipitazioni.

Durante la mattina, a partire dalle prime ore, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 2%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25°C, con una leggera brezza proveniente dal Nord Est e una velocità del vento che si manterrà intorno ai 8-9 km/h. L’umidità sarà del 67% e la pressione atmosferica si aggirerà intorno ai 1016-1017 hPa.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con la presenza di nubi sparse e poche nuvole. Le temperature massime saranno di circa +32-33°C, con una leggera brezza che soffierà principalmente da Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 42-46% e la pressione atmosferica attorno ai 1014-1016 hPa.

In serata, il cielo sarà nuovamente parzialmente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 12-31%. Le temperature caleranno leggermente, con valori intorno ai +26-28°C. La brezza leggera proveniente da Nord Est contribuirà a mantenere un clima piacevole, con un’umidità che si manterrà intorno al 64-65% e una pressione atmosferica stabile intorno ai 1015 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 30 Luglio a Carrara indicano una giornata all’insegna della stabilità e del bel tempo, con temperature estive e una leggera presenza di nuvole sparse. Per i prossimi giorni, ci si aspetta un mantenimento delle condizioni meteorologiche simili, con temperature che dovrebbero rimanere piuttosto costanti e un clima gradevole per godersi al meglio l’estate in città.

Tutti i dati meteo di Martedì 30 Luglio a Carrara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.3° perc. +25.7° Assenti 8.6 NE max 8.9 Grecale 67 % 1017 hPa 4 cielo sereno +24.7° perc. +24.9° Assenti 8.7 NNE max 8.5 Grecale 66 % 1017 hPa 7 poche nuvole +28.8° perc. +29.6° Assenti 3.2 NNE max 5.8 Grecale 52 % 1016 hPa 10 nubi sparse +31.8° perc. +32.4° Assenti 5.2 OSO max 6.7 Libeccio 42 % 1016 hPa 13 nubi sparse +32.6° perc. +34.3° Assenti 8.4 O max 9.4 Ponente 45 % 1015 hPa 16 poche nuvole +32° perc. +33.7° Assenti 6.7 NO max 10 Maestrale 47 % 1014 hPa 19 poche nuvole +28° perc. +30° Assenti 8.5 NNO max 11.6 Maestrale 64 % 1014 hPa 22 poche nuvole +26.5° perc. +26.5° Assenti 7.1 NNE max 7.5 Grecale 65 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:08 e tramonta alle ore 20:42

