Previsioni Meteo Casal di Principe: il bollettino per domani domenica 21 luglio

Le previsioni meteo per Domenica 21 Luglio a Casal di Principe indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Durante la mattina e il pomeriggio, il cielo sarà sereno e la temperatura si manterrà piuttosto elevata, con valori che potranno superare i +30°C. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente e il vento soffierà con intensità variabile da leggera a moderata, proveniente prevalentemente da direzioni occidentali e sud-occidentali.

Nel dettaglio, al mattino la temperatura si attesterà intorno ai +26°C, per poi salire gradualmente durante le ore centrali della giornata, raggiungendo punte di +32°C intorno alle ore 12:00. La velocità del vento sarà generalmente contenuta, con raffiche leggere e una direzione che varierà da nord a sud-ovest.

Nel corso del pomeriggio e della sera, il clima si manterrà caldo e asciutto, con temperature che si manterranno sopra i +30°C fino al tramonto. Verso sera, tuttavia, è previsto un aumento della copertura nuvolosa, con una probabilità di precipitazioni molto bassa. La velocità del vento potrà aumentare leggermente, ma senza raggiungere livelli significativi.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 21 Luglio a Casal di Principe indicano una giornata estiva tipica, con cielo sereno e temperature elevate. Non sono previste precipitazioni significative o fenomeni meteorologici particolari. Per i prossimi giorni, ci si aspetta un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con temperature che potrebbero rimanere su valori simili. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Domenica 21 Luglio a Casal di Principe

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.5° perc. +26° Assenti 3 O max 6.9 Ponente 75 % 1010 hPa 3 cielo sereno +24.2° perc. +24.7° Assenti 3.6 N max 4.3 Tramontana 80 % 1009 hPa 6 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 2.4 NNE max 3 Grecale 71 % 1010 hPa 9 cielo sereno +30.5° perc. +31.9° Assenti 12.3 SO max 12 Libeccio 50 % 1010 hPa 12 cielo sereno +32.2° perc. +33.6° Assenti 16.6 SO max 16.4 Libeccio 45 % 1009 hPa 15 cielo sereno +31.8° perc. +33.1° Assenti 16.3 SO max 18 Libeccio 46 % 1008 hPa 18 cielo sereno +29.3° perc. +30.3° prob. 2 % 3.2 SSO max 4.9 Libeccio 52 % 1009 hPa 21 nubi sparse +27° perc. +28.2° Assenti 4.1 NNO max 5.3 Maestrale 61 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 03:20 e tramonta alle ore 03:20

