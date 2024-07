Previsioni Meteo Casalnuovo di Napoli: tutti i dettagli per domani giovedì 1 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 1 Agosto a Casalnuovo di Napoli prevedono condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. La temperatura massima raggiungerà i 33,6°C nel primo pomeriggio, con una temperatura percepita che potrà arrivare fino a 35,6°C. La minima notturna si attesterà sui 27,1°C.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con temperature in costante aumento, fino a superare i 32°C verso le ore 10:00. La velocità del vento sarà leggera, con brezze che soffieranno principalmente da sud – sud ovest.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con il cielo che resterà sereno e temperature elevate. La brezza leggera contribuirà a rendere la situazione più gradevole nonostante il caldo.

In serata, il cielo sereno favorirà una graduale diminuzione delle temperature, pur mantenendosi su valori sopra la media stagionale. La brezza leggera continuerà a soffiare da ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Casalnuovo di Napoli indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione all’esposizione prolungata al sole e di mantenere un adeguato livello di idratazione. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che si manterranno sopra la media.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +27.7° perc. +28.5° Assenti 2.7 O max 4.2 Ponente 55 % 1013 hPa 3 cielo sereno +26.8° perc. +27.6° Assenti 2.7 ESE max 3.8 Scirocco 57 % 1012 hPa 6 cielo sereno +28.3° perc. +29.1° Assenti 3.8 SSO max 5.5 Libeccio 53 % 1013 hPa 9 cielo sereno +32° perc. +33.2° Assenti 9.7 SSO max 8.5 Libeccio 45 % 1012 hPa 12 cielo sereno +33.6° perc. +35.6° Assenti 14.3 SO max 11.2 Libeccio 43 % 1011 hPa 15 cielo sereno +32.9° perc. +33.7° Assenti 14.6 OSO max 14 Libeccio 40 % 1010 hPa 18 cielo sereno +30.3° perc. +31.1° Assenti 9.5 O max 12.1 Ponente 48 % 1010 hPa 21 cielo sereno +28.4° perc. +29.7° Assenti 5.4 O max 7.1 Ponente 57 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:01 e tramonta alle ore 20:15

