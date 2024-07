Previsioni Meteo Cascina: il bollettino per domani lunedì 22 luglio

MeteoWeb

Lunedì 22 Luglio a Cascina si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che andrà via via diradandosi. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori intorno ai +23°C durante la notte e in leggero aumento fino a raggiungere i +35°C nelle ore centrali del giorno.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse che lasceranno spazio a poche nuvole e infine a cielo sereno. La copertura nuvolosa diminuirà gradualmente, garantendo un’abbondante presenza di sole. Le temperature percepite saranno leggermente superiori rispetto alla temperatura effettiva, con valori che potranno superare i +34°C.

Nel pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno, con una leggera presenza di nubi sparse nel tardo pomeriggio. Le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai +33°C. La velocità del vento sarà generalmente contenuta, con raffiche leggere che potranno raggiungere i 18km/h provenienti da direzioni variabili.

In serata, il cielo si presenterà sereno con assenza totale di nuvole. Le temperature caleranno leggermente, ma si manterranno comunque piacevoli, con valori intorno ai +22°C. La velocità del vento diminuirà ulteriormente, garantendo una brezza leggera che favorirà un clima piacevole e fresco.

In conclusione, Lunedì 22 Luglio a Cascina si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo ideali per trascorrere del tempo all’aperto. Le temperature estive e il cielo sereno renderanno la giornata piacevole e adatta a svolgere attività all’aria aperta. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni meteo stabili, con temperature che si manterranno su valori simili e cieli generalmente sereni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 22 Luglio a Cascina

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +22.8° perc. +23.1° prob. 9 % 2.4 SO max 3.2 Libeccio 74 % 1008 hPa 4 nubi sparse +22.3° perc. +22.6° prob. 22 % 9.1 NNE max 10 Grecale 78 % 1010 hPa 7 poche nuvole +28.4° perc. +28.8° Assenti 7.8 SE max 10.5 Scirocco 49 % 1010 hPa 10 nubi sparse +34.3° perc. +33.7° prob. 8 % 6.1 ONO max 7.9 Maestrale 30 % 1010 hPa 13 poche nuvole +34.4° perc. +34.4° prob. 23 % 16.6 O max 12.6 Ponente 33 % 1010 hPa 16 cielo sereno +31.9° perc. +32.1° prob. 23 % 14.9 ONO max 17.6 Maestrale 40 % 1010 hPa 19 cielo sereno +24.6° perc. +24.9° prob. 18 % 7.2 O max 7.2 Ponente 69 % 1012 hPa 22 cielo sereno +22.6° perc. +23.1° prob. 11 % 4 ONO max 4.1 Maestrale 83 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:59 e tramonta alle ore 20:48

