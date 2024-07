Previsioni Meteo Cascina: tutti i dettagli per domani domenica 14 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 14 Luglio a Cascina promettono una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole sparse. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che raggiungeranno i 32°C durante le ore centrali della giornata.

Durante la notte, il cielo sarà per lo più sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre le temperature si attesteranno intorno ai 19°C. La situazione non cambierà molto al risveglio, con una leggera presenza di nubi sparse che non altereranno il bel tempo.

Nel corso della mattina, il sole splenderà alto nel cielo, portando le temperature a salire gradualmente fino a superare i 30°C. Il vento sarà per lo più assente o di debole intensità, proveniente da diverse direzioni.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature raggiungeranno il picco massimo della giornata, con valori intorno ai 32°C. Il vento sarà ancora leggero, senza particolari variazioni rispetto alla mattina.

In serata, il cielo si manterrà sereno, con una leggera diminuzione delle temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. Il vento sarà ancora presente, ma con una intensità che tenderà a diminuire.

In conclusione, le previsioni meteo per Cascina indicano una giornata di Domenica all’insegna del bel tempo e delle temperature estive. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con cielo sereno e temperature elevate. È consigliabile quindi prepararsi a una giornata calda e soleggiata, ideale per trascorrere del tempo all’aria aperta e godersi il clima estivo.

Tutti i dati meteo di Domenica 14 Luglio a Cascina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19° perc. +19.2° Assenti 3.9 E max 4 Levante 85 % 1012 hPa 4 nubi sparse +18.1° perc. +18.1° Assenti 5.6 ENE max 5.6 Grecale 83 % 1012 hPa 7 cielo sereno +25.1° perc. +25.1° Assenti 4.1 NE max 3.1 Grecale 56 % 1013 hPa 10 cielo sereno +30.6° perc. +30.2° Assenti 7.8 O max 9.3 Ponente 38 % 1012 hPa 13 cielo sereno +32.1° perc. +32.3° Assenti 14.5 O max 14.8 Ponente 39 % 1012 hPa 16 cielo sereno +30.1° perc. +30.1° Assenti 13.4 O max 17.1 Ponente 42 % 1012 hPa 19 cielo sereno +22.3° perc. +22.5° Assenti 7.5 O max 7.3 Ponente 74 % 1012 hPa 22 cielo sereno +19.9° perc. +20.1° Assenti 2.3 O max 3 Ponente 81 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:51 e tramonta alle ore 20:55

