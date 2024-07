Previsioni Meteo Caserta: il bollettino per domani domenica 21 luglio

MeteoWeb

Domani a Caserta il meteo si preannuncia stabile e soleggiato per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da un cielo sereno e temperature piacevoli attorno ai 24-25°C. La brezza leggera proveniente da Ovest – Sud Ovest favorirà un clima piacevole e una sensazione di fresco.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno e le temperature inizieranno a salire gradualmente, con valori che potranno superare i 30°C già verso le ore 10:00. Il vento proveniente da Sud Ovest aumenterà leggermente di intensità, ma non sarà fastidioso.

Nel pomeriggio il sole continuerà a splendere su Caserta, con temperature che potranno toccare i 35°C. Il vento da Sud Ovest potrà portare un po’ di fresco, ma l’umidità in aumento potrebbe rendere l’aria più pesante.

Verso sera, il cielo si presenterà ancora sereno, ma la presenza di nubi sparse potrebbe portare un leggero calo delle temperature. Tuttavia, il clima rimarrà piacevole e ideale per trascorrere del tempo all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per domani a Caserta indicano una giornata estiva con temperature elevate e cielo per lo più sereno. È consigliabile proteggersi adeguatamente dal sole e idratarsi frequentemente. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni meteo stabili, con temperature che si manterranno elevate e poche probabilità di precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Domenica 21 Luglio a Caserta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.3° perc. +24.7° Assenti 2.2 ONO max 5.7 Maestrale 73 % 1010 hPa 3 cielo sereno +23.3° perc. +23.8° Assenti 2.7 NNO max 3.3 Maestrale 81 % 1010 hPa 6 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 1 OSO max 3.1 Libeccio 67 % 1010 hPa 9 cielo sereno +32.4° perc. +32.6° Assenti 10.7 SO max 11.2 Libeccio 38 % 1010 hPa 12 cielo sereno +35° perc. +34.9° Assenti 16.6 SO max 16.3 Libeccio 31 % 1009 hPa 15 cielo sereno +34° perc. +34.1° prob. 2 % 16.1 SO max 17.2 Libeccio 34 % 1008 hPa 18 cielo sereno +29.9° perc. +30° prob. 7 % 6.1 OSO max 5.8 Libeccio 44 % 1009 hPa 21 nubi sparse +26.6° perc. +26.6° Assenti 4.9 NNO max 6.8 Maestrale 56 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 03:07 e tramonta alle ore 03:07

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.