Previsioni Meteo Caserta: tutti i dettagli per domani giovedì 25 luglio

Giovedì 25 Luglio a Caserta si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e calde. Le prime ore della giornata saranno all’insegna del cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 24°C durante la notte e al mattino, per poi salire gradualmente fino a superare i 35°C nel corso della mattinata e del primo pomeriggio.

Durante la mattina, il vento soffierà con intensità leggera da direzione Nord Est, mentre nel pomeriggio cambierà verso Est e Sud Est, mantenendo comunque una velocità contenuta. Le raffiche di vento saranno quasi del tutto assenti, così come le precipitazioni.

Nel primo pomeriggio, il cielo resterà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel tardo pomeriggio e in serata si potranno osservare poche nuvole nel cielo di Caserta. Le temperature si manterranno elevate, attestandosi intorno ai 30°C nel tardo pomeriggio e scendendo leggermente durante la serata.

L’umidità relativa sarà moderata, con valori intorno al 50% durante le ore serali. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1010hPa per gran parte della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 25 Luglio a Caserta indicano una giornata calda e soleggiata, con temperature elevate e condizioni di stabilità atmosferica. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle temperature elevate e delle condizioni di bel tempo, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa.

Tutti i dati meteo di Giovedì 25 Luglio a Caserta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24° perc. +24.1° prob. 17 % 4.5 NNE max 4.9 Grecale 63 % 1011 hPa 3 cielo sereno +22.9° perc. +23.1° prob. 8 % 5.7 NE max 6.2 Grecale 70 % 1010 hPa 6 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 5.9 NE max 8.3 Grecale 57 % 1010 hPa 9 cielo sereno +33.5° perc. +32.6° Assenti 6.3 ENE max 9.4 Grecale 30 % 1009 hPa 12 cielo sereno +36.4° perc. +35.6° Assenti 6 SO max 11 Libeccio 25 % 1008 hPa 15 poche nuvole +33.2° perc. +33.5° prob. 9 % 15.7 O max 15.7 Ponente 37 % 1008 hPa 18 nubi sparse +30° perc. +30.5° prob. 17 % 4.8 N max 6.8 Tramontana 46 % 1008 hPa 21 poche nuvole +27.6° perc. +28.2° Assenti 7.1 NNE max 9.7 Grecale 53 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 03:08 e tramonta alle ore 03:08

