Previsioni Meteo Casoria: il bollettino per domani domenica 14 luglio

Domenica 14 Luglio a Casoria si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole sparse. Le temperature si manterranno elevate durante l’arco della giornata, con valori massimi che potranno superare i +33°C.

Meteo a Casoria:

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre le temperature si attesteranno intorno ai +27-28°C. Il vento soffierà prevalentemente da Nord Ovest con intensità variabile.

Nel pomeriggio, le nubi saranno più sparse, ma il sole continuerà a splendere su Casoria. Le temperature raggiungeranno i +33°C, con una leggera brezza che potrà mitigare il caldo.

In serata, il cielo si manterrà sereno e le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +27-28°C. Il vento sarà ancora presente, ma con minore intensità rispetto alle ore centrali della giornata.

Considerazioni Finali:

Le previsioni del tempo per Domenica 14 Luglio a Casoria indicano una giornata estiva con temperature elevate e cielo prevalentemente sereno. È consigliabile proteggersi adeguatamente dai raggi solari e idratarsi a sufficienza per affrontare al meglio la giornata. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che potrebbero rimanere sopra la media stagionale. Restate aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 14 Luglio a Casoria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.8° perc. +26° Assenti 3.6 NO max 4.1 Maestrale 61 % 1011 hPa 3 cielo sereno +24.7° perc. +24.9° Assenti 2.3 NO max 2.8 Maestrale 63 % 1011 hPa 6 cielo sereno +27° perc. +27.6° Assenti 1.7 NO max 1.8 Maestrale 53 % 1012 hPa 9 poche nuvole +31.5° perc. +31.3° Assenti 11.1 OSO max 10.3 Libeccio 38 % 1012 hPa 12 nubi sparse +33.1° perc. +32.9° Assenti 14.5 OSO max 13.1 Libeccio 35 % 1012 hPa 15 cielo sereno +32.9° perc. +32.8° Assenti 16.2 OSO max 15.5 Libeccio 36 % 1011 hPa 18 cielo sereno +29° perc. +29.7° Assenti 10.8 ONO max 13.9 Maestrale 50 % 1011 hPa 21 cielo sereno +27.1° perc. +28.1° Assenti 5.6 NO max 6.6 Maestrale 58 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:45 e tramonta alle ore 20:32

