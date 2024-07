Previsioni Meteo Cassano Magnago: il bollettino per domani domenica 28 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 28 Luglio a Cassano Magnago prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature si manterranno gradevoli, con valori intorno ai +23°C nelle prime ore del giorno, per poi salire gradualmente fino a toccare i +32°C nel primo pomeriggio.

Nel corso della giornata, il vento soffierà con intensità variabile, con velocità che oscilleranno tra i 4km/h e i 9km/h, provenienti prevalentemente da direzione Nord, Nord Ovest e Sud Ovest. Le raffiche di vento saranno leggere, mantenendo un clima piacevole e ventilato.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con una leggera presenza di nubi sparse che non dovrebbero portare a precipitazioni significative. Le temperature massime si attesteranno sui +33°C, garantendo un clima caldo e assolato ideale per trascorrere del tempo all’aperto.

Verso sera, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con la comparsa di nubi sparse che potrebbero portare a brevi pioviggini. Le temperature si abbasseranno gradualmente, ma resteranno comunque piacevoli, attorno ai +26°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 28 Luglio a Cassano Magnago indicano una giornata all’insegna del sole e del caldo, con temperature estive e venti leggeri. Non sono previste precipitazioni significative, ma è consigliabile prestare attenzione alla possibile comparsa di brevi pioviggini verso sera. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle condizioni meteo dei prossimi giorni a Cassano Magnago.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +22.2° perc. +22.6° prob. 35 % 4.5 N max 6.1 Tramontana 85 % 1017 hPa 3 cielo sereno +21.3° perc. +21.7° prob. 3 % 5.7 N max 7.2 Tramontana 85 % 1017 hPa 6 cielo sereno +23.4° perc. +23.7° Assenti 4.6 N max 7.3 Tramontana 76 % 1018 hPa 9 cielo sereno +29.3° perc. +30.8° Assenti 3.4 SO max 2.9 Libeccio 55 % 1018 hPa 12 cielo sereno +32.3° perc. +33.9° Assenti 7.3 SSO max 4.9 Libeccio 46 % 1017 hPa 15 cielo sereno +32.7° perc. +34.5° prob. 8 % 7.6 SO max 5 Libeccio 45 % 1015 hPa 18 cielo sereno +29.1° perc. +31.8° prob. 25 % 6.5 SO max 10.4 Libeccio 64 % 1016 hPa 21 poche nuvole +25.6° perc. +26.2° prob. 49 % 3.7 NNO max 4 Maestrale 77 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:07 e tramonta alle ore 20:54

