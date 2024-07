Previsioni Meteo Cassano Magnago: il bollettino per domani sabato 13 luglio

MeteoWeb

Sabato 13 Luglio a Cassano Magnago si prevedono condizioni meteorologiche instabili con piogge leggere durante gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà molto elevata, con un’umidità che si manterrà costantemente alta intorno al 90%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +25°C, mentre le minime si aggireranno intorno ai +17°C.

Durante la mattina, a partire dalle prime ore del giorno, ci aspettiamo piogge leggere con una probabilità del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +19-23°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest.

Nel pomeriggio, le piogge leggere continueranno a interessare la zona, con una probabilità che si abbasserà leggermente intorno al 70-80%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +24-25°C, con una brezza leggera che soffierà da Sud Est.

In serata, la situazione non cambierà molto, con piogge leggere che potrebbero diminuire di intensità, ma con una probabilità che si manterrà intorno al 40-60%. Le temperature si abbasseranno leggermente, arrivando a toccare i +18-21°C, con una brezza proveniente da Nord – Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 13 Luglio a Cassano Magnago indicano una giornata caratterizzata da piogge leggere e cielo coperto per gran parte della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del tempo e di munirsi di un ombrello per affrontare le precipitazioni. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le tue attività all’aperto a Cassano Magnago.

Tutti i dati meteo di Sabato 13 Luglio a Cassano Magnago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.5° perc. +20.1° 0.44 mm 6.9 NNO max 12.8 Maestrale 97 % 1009 hPa 3 pioggia leggera +18.4° perc. +18.8° 0.25 mm 6.2 N max 10.4 Tramontana 95 % 1009 hPa 6 pioggia leggera +18.4° perc. +18.7° 0.29 mm 4.9 N max 9.8 Tramontana 92 % 1010 hPa 9 pioggia leggera +22.9° perc. +23.2° 0.11 mm 1 ENE max 5 Grecale 72 % 1010 hPa 12 pioggia leggera +24.4° perc. +24.9° 0.32 mm 7.9 SE max 8.4 Scirocco 75 % 1010 hPa 15 cielo coperto +25.2° perc. +25.5° prob. 56 % 5.2 ESE max 6.5 Scirocco 67 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +23.2° perc. +23.7° 0.26 mm 2.4 SE max 2.7 Scirocco 82 % 1010 hPa 21 pioggia leggera +19.3° perc. +19.8° 0.48 mm 6 NNO max 6.1 Maestrale 93 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 05:50 e tramonta alle ore 21:10

